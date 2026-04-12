Operación Restitución suma 1,827 inmuebles asegurados en 67 municipios del Edoméx

A través de acciones en el marco de la Operación Restitución, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) , Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) , Secretaría de Marina (MARINA) , Guardia Nacional (GN) , Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 1,827 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales 1,034 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

Hasta el momento 1,034 de ellos han sido restituidos a quienes han acreditado su legítima posesión. (Foto: SSEM)

En la última semana, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca, Villa Guerrero y Zumpango, consistentes en 17 cateos y 22 inspecciones, en las que se aseguraron 39 inmuebles: 34 casas habitación y 5 predios.

Del total de los predios asegurados, 1,499 son casas habitación, 295 son predios y 28 son inmuebles destinados a uso comercial.

A partir del mes de abril de 2025, cuando inició la Operación Restitución, se ha logrado que sean más las víctimas que acuden a sede ministerial a señalar hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.

A través de esta operación permanente, que forma parte de la «Estrategia para la Restitución de la Propiedad» , se han detenido 428 personas (371 en flagrancia y 57 por orden de aprehensión), mismas que se encuentran en diversas etapas procesales ante una Autoridad Judicial.

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