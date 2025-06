Operación “Restitución” suma 73 personas vinculadas a proceso en Edomex

Resultado de las acciones que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el marco de la Operación “Restitución”, han sido vinculadas a proceso 73 personas, 15 de ellas identificadas como objetivos, ya que eran líderes o integrantes relevantes de las estructuras delictivas relacionadas con despojos, contra la propiedad, extorsiones y secuestros de las organizaciones autodenominadas “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “Sindicato 22 de octubre” y “Los Gastones”, investigadas por su probable intervención en los delitos de despojo, en contra de la propiedad, secuestro y extorsión cometidos en el Edoméx.

Entre los sujetos a proceso destacan 15 objetivos prioritarios que formaban parte de “sindicatos” y habrían llevado a cabo acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios. (Foto: especial).

Hace unos días, la Fiscalía Edoméx obtuvo vinculación a proceso contra cuatro individuos identificados como integrantes de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”.

Se trata de Abigail “N”, Daniela “N”, Rita “N” y José Antonio “N”, todos ellos presuntos integrantes de USON, quienes, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía mexiquense, llevaron a cabo acciones de manera individual o colectiva que favorecieron a terceros para ocupar de propia autoridad y sin tener derecho a ello, casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.

Por lo que hace a Abigail “N”, los datos de prueba aportados por el Representante Social fueron determinantes para que un Juez la vinculara a proceso por el hecho con apariencia delictiva de extorsión agravada, con medida cautelar de prisión preventiva y un mes como plazo de cierre de investigación, por hechos cometidos el 16 de abril, cuando en conjunto con José Carmelo “N”, también integrante del grupo delictivo referido, y otros individuos, se presentaron en un domicilio ubicado en la colonia Conjunto Urbano, Valle San Pedro en el municipio de Tecámac, donde habrían amenazado a la dueña y exigido dinero a cambio de no desalojarla del inmueble.

Ese día, la ahora detenida y 10 personas más, acudieron al inmueble y con palabras amenazantes y altisonantes, habrían realizado actos extorsivos al expresar “haber hija de tu p… m… bien claro te lo dijimos que, si no pasabas la cuota, te íbamos a sacar de tu casa y vamos contra tu familia… del sindicato USON nadie se burla, así que te atienes a las consecuencias p…, te damos hasta las 12 para que tengas dicha cantidad”, además de advertirle a la víctima que, de no entregar la cantidad, ella y su familia serían desalojadas del inmueble.

En tanto que la Autoridad Judicial después de revisar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Fiscalía Edoméx, determinó iniciar proceso legal contra Daniela “N”, Rita “N” y José Antonio “N”, probables implicados en el delito de secuestro exprés, hipótesis de que se realice para cometer extorsión, con la agravante de participar un grupo de personas y con violencia, además estableció plazo de un mes como plazo de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberán permanecer internos en Penales estatales.

El ilícito se registró el 23 de marzo de 2023, cuando junto con ocho personas, habrían privado de la libertad por aproximadamente una hora, a las dos víctimas, en el Fraccionamiento Arboleada Los Sauces 2, en el municipio de Zumpango, con la finalidad de que impedir que materializaran una diligencia ordenada dentro de un expediente relativo a un proceso ordinario civil sobre acción reivindicatoria, donde uno de los probables implicados era la persona demandada y había sido condenada a entregar el inmueble ubicado en ese lugar.

Durante dicha diligencia, los probables implicados se habrían negado a que se llevara a cabo, privaron de la libertad a las víctimas con la finalidad de impedir la restitución del inmueble y los probables implicados le dijeron a las víctimas “estamos relacionados con la maña y les vamos a hacer un desm…”.

Con la vinculación a proceso de estas cuatro personas, suman 15 objetivos prioritarios detenidos dentro de la Operación “Restitución” identificados como principales líderes o integrantes relevantes de las estructuras delictivas relacionadas con despojos, contra la propiedad, extorsiones y secuestros de las organizaciones autodenominadas “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” y/o “Los 300”, “Sindicato 22 de octubre” y “Los Gastones”.

De la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, han sido detenidos y vinculados a proceso José Carmelo “N”, Juan Alberto “N”, Juan Alberto “N”, José Manuel “N”, Gabriela “N”, Abigail “N”, Daniela “N”, Rita “N” y José Antonio “N”, por delitos como extorsión, secuestro exprés y despojo.

En tanto que del grupo autodenominado “Unión 300” y/o “Los 300”, fueron vinculados a proceso Jorge “N” y Alberto “N”, por el hecho delictivo de extorsión.

Lourdes Yohana “N” y Víctor Heladio alias «El Taz», integrantes del “Sindicato 22 de octubre”, también fueron vinculados a proceso por el ilícito de despojo.

El Agente del Ministerio Público de igual manera acreditó ante un Juez la probable intervención de Hugo Francisco “N”, dirigente del grupo social autodenominado «Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)”, en el hecho delictivo de extorsión agravada, ilícito por el cual fue vinculado a proceso.

También, esta Institución obtuvo vinculación a proceso contra Brandon Salvador “N” alías “El Gastoncito”, considerado como líder del grupo criminal autodenominado “Los Gastones”, investigado por el delito de extorsión.

Como parte de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la Operación “Restitución” y la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso contra 42 personas, 39 masculinos y tres femeninas, presuntos integrantes de un grupo delictivo autodenominado “Los Souverbielle”, investigadas por su probable intervención en los delitos de despojo y robo a interior a casa habitación, ilícitos registrados en el municipio de Texcoco.

Otras de las vinculaciones recientes que obtuvo esta Institución fue la de Carlos Iván “N”, identificado como el dirigente de la invasión, Valentín “N”, Alan “N”, Carlos Gerardo “N”, José Guadalupe “N”, Jairo Michel “N”, Hugo “N”, Eduardo “N”, Edwin “N”, Itzamal “N”, Raúl “N”, Juventino “N”, Erasmo “N”, Julio Ángel “N”, Francisco Noé “N”, Daniel “N”, Israel “N”, Alfredo “N”, Flavio “N”, Antonio “N”, Edwin “N”, Gustavo “N”, Jonathan “N”, Dylan “N”, Juan Carlos “N”, Jonathan “N”, Joseph Antonio “N”, Mario “N”, Ezequiel “N”, Cristian Daniel “N”, Ángel “N”, Ulises “N”, José Luis “N”, Jherson Aldair “N”, Cristian “N”, Daniel “NN”, Axel “N”, Ernesto “N”, Francisco Antonio “N”, Frida “N”, Adriana Ivette “N” y Karina “N”,

Por lo que hace a Adriana Ivette “N” de igual forma fue vinculada a proceso por el ilícito de robo a casa habitación con violencia.

Para las 42 personas, la Autoridad Judicial estableció medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberán permanecer internos en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social.

Los probables implicados son indagados por hechos registrados el pasado 4 de junio, cuando, a bordo de diversos vehículos, se dirigieron a un domicilio ubicado en la calle Mérida, colonia Salitrería en el municipio de Texcoco, donde se encontraba la víctima, quien arrendaba ese domicilio desde hace aproximadamente un año.

De acuerdo con la indagatoria, algunos de los probables implicados portaban objetos tipo “marros”; la víctima, al percatarse de lo anterior, ingresó al inmueble para resguardarse, no obstante, posteriormente escuchó una detonación de arma de fuego.

En tanto que al menos ocho de los probables implicados irrumpieron de manera violenta en la vivienda y habrían amenazado a la víctima con arma de fuego y le indicaron «…o te sales de la casa o vas a valer m…, si no te sales te vamos a ch…, primero matamos a tus hijos y al final a ti, para que veas que no andamos con m…».

Además le dijeron «… no le haga a la m… y déjenos la casa, si no hace lo que le decimos ahorita mismo queda aquí, hija de su p… m…, si no se sale la vamos a sacar pero con los pies por delante».

Carlos Iván “N”, identificado como el dirigente de esta acción indicó «me vale m…, se le pidió por las buenas y no quiso, que se la cargue la ch…» y gritó «háblenle a la gente de Souverbielle, ya que saquen todo a la ch…».

Por ello ingresaron al lugar más de los probables implicados entre ellos Adriana Ivette “N”, quienes habrían agredido físicamente a la víctima, a quien sacaron por la fuerza del domicilio, luego presumiblemente hurtó objetos de valor.

Tras llevar a cabo estas acciones, los probables implicados colocaron una cadena en el portón de la vivienda, sin embargo, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de la Policía Municipal de Texcoco, quienes detuvieron a los 42 adultos, así como a ocho adolescentes.

Los probables implicados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, quien inició la indagatoria por despojo y robo a casa habitación. De los 42 adultos detenidos 25 fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, en tanto que 17 al Penal de Ecatepec, donde fueron vinculados a proceso.

Por lo que hace a los ochos adolescentes, les fue decretada libertad bajo reservas de ley, en tanto que se llevará a cabo audiencia de formulación de imputación sin detenido.

A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

