Operativo Argos permite detener a dos hombres por posesión de armas prohibidas

Como resultado de las acciones operativas para el combate al robo de vehículos y la prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos hombres, probables responsables del delito de posesión de replica de arma de fuego, así como encubrimiento por receptación.

Los aprehendidos son posibles integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán (Foto: Especial).

Los hechos ocurrieron en la localidad de Maxtleca de Galeana, sobre la carretera Tenancingo–Joquicingo, donde las fuerzas de orden realizaban recorridos preventivos como parte del Operativo Argos, acción emanada de las Mesas de Paz; momento en el que recibieron una alerta sobre una camioneta Nissan NP300, color blanco con reporte de hurto con violencia.

A través de las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se monitoreo el vehículo y se dio aviso a elementos en campo para su detención, cuando ubicaron el objetivo de búsqueda al que le solicitaron detener la marcha para una revisión apegada a protocolos de actuación.

Tras la inspección se localizaron dos replicas de armas tipo escuadra, color negro y la otra negra con plateado, así como dos equipos de telefonía celular, y después de verificar que era el vehículo de la consigna se detuvo a Jorge “N” de 36 años y Juan “N” de 22 años.

A quienes se les informó los derechos que la ley confiere a su favor y junto con los indicios asegurados, fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada de Investigación del delito de robo de vehículos con sede en Toluca, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que, de acuerdo con las primeras indagatorias los sujetos podrían pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, aparentemente dedicada al robo de vehículos, extorsión y otras actividades ilícitas en la región, por lo que las investigaciones continuaran.

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