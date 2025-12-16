Operativo Argos permite detener a implicado en el delito de portación de arma prohibida

Resultado de despliegues estratégicos implementados por la actual administración, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre probable implicado en el delito de portación de arma prohibida.

En la acción aseguraron una réplica de pistola, de plástico, color negro. La acción es resultado de despliegues estratégicos implementados por la actual administración (Foto: Especial).

Los hechos sucedieron cuando efectivos de la dependencia estatal efectuaban patrullajes de vigilancia en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, al circular en calle Sur 35, en la colonia la Guadalupana, observaron a un individuo que al notar la presencia policial actuó de manera sospechosa, intentando evadir a los uniformados.

Conforme a protocolo de actuación los policías estatales con comandos verbales le marcaron el alto con el objetivo de verificar su actuar y realizar una revisión física a su persona; tras llevar a cabo la inspección encontraron en la bolsa derecha de su pants, una réplica de pistola, de plástico, color negro, con características similares a las de un arma de fuego y un cargador del mismo material y color.

Lugo de informar que el poseer dicho objeto es constitutivo de un delito, por lo que los oficiales detuvieron a Rafael “N” de 42 años, a quien le hicieron saber los derechos que la ley otorga y junto con los indicios asegurados fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

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