Operativo en Villa Guerrero asegura vehículo robado, armamento y chalecos tácticos

En un operativo interinstitucional realizado en la localidad de Zacango, municipio de Villa Guerrero, Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) , en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) , la Guardia Nacional (GN) y policías municipales, aseguraron un vehículo con reporte de robo, armamento, cartuchos útiles y equipo táctico.

Participaron Defensa, Guardia Nacional, SSEM y policía municipal en la localidad de Zacango. (Foto: SSEM)

La acción se llevó a cabo cuando, a través de Grupos de Coordinación, se informó sobre una camioneta en aparente estado de abandono. El personal de las instituciones de seguridad se trasladó al punto para realizar una verificación.

Los uniformados confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo con violencia, registrado el 20 de enero de 2026 en el municipio de Metepec, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Durante la revisión del vehículo, los oficiales localizaron en su interior un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62×39 milímetros, un arma corta calibre .25 milímetros, cartuchos útiles, así como cargadores de distintos calibres. También aseguraron dos chalecos tácticos balísticos, uno de ellos con una placa con leyenda alusiva a un grupo delictivo.

El vehículo, las armas, los cartuchos y el equipo táctico fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, donde se iniciarán las investigaciones para determinar su procedencia y posibles vínculos con actividades ilícitas.

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