domingo, septiembre 20, 2026
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Operativo Pegaso permite detener a un hombre en Ecatepec por delitos contra la salud

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Redacción Así Sucede
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En el desarrollo del Operativo Pegaso, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a un hombre por posibles delitos contra la salud.

Se le incautaron 27 dosis de aparente cocaína en cápsulas (Foto: Especial).

En calles de la colonia Héroes de la Independencia, efectivos de la Policía Estatal le marcaron el alto a un individuo que conducía una motocicleta sin las medidas de seguridad necesarias y quien, al notar la presencia de la autoridad, pretendió evadir el filtro.

Luego de solicitarle llevar a cabo una revisión precautoria y voluntaria a la que accedió, Christian “N”, de 36 años, fue detenido, tras localizarle entre sus pertenencias 27 cápsulas en cuyo interior había una sustancia blanquecina con las características propias de la cocaína y la suma de 200 pesos en efectivo.

Al hacerle patentes los derechos que la ley consagra a su favor, el detenido, los objetos incautados y la motocicleta, fueron presentados y puestos a disposición de la autoridad competente donde se determinará su situación jurídica por probables delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

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