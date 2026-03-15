Operativo Sur en Villa Guerrero detiene a presunto líder criminal

Dentro de los recorridos de seguridad implementados en el Operativo Sur, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) , Guardia Nacional (GN) , Fiscalía General de Justicia Mexiquense (FGJEM) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) logró la detención de un probable responsable de delitos contra la salud, portación de arma prohibida y encubrimiento por receptación.

Al parecer, dentro de sus funciones se encontraba el cobro de derecho de piso. (Foto: SSEM)

Al efectuar el despliegue, los efectivos observaron a un sujeto que, al notar el convoy, giró de forma intempestiva y aceleró su marcha para evitar una posible revisión. Los uniformados dieron alcance al sujeto y le marcaron el alto a la altura del paraje Las Cabañas, en el municipio de Villa Guerrero, para realizar una inspección preventiva conforme a los protocolos de actuación.

Durante la revisión, se le aseguraron varias dosis de probable marihuana, dos radios transmisores, dos libretas con anotaciones, un cuchillo y una motocicleta con reporte de robo con violencia del 21 de enero pasado.

Fue detenido Rodolfo “N”, de 41 años, quien podría pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán y ser un supuesto jefe de plaza que lidera en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán y Tenango del Valle, dedicado al cobro de piso, renta de taxis y comercios, venta de droga y secuestro.

Tras la lectura de sus derechos, el detenido y los indicios asegurados fueron trasladados ante la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica, en tanto continúan las investigaciones.

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