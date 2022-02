En este Día del Amor y la Amistad podríamos recurrir a los significados de estos conceptos y su aplicación. En el primero de los casos encontramos que amor es un sentimiento afectivo e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. ¿Cuándo hemos visto que alguien que ama desee situaciones negativas para ser querido? O, ¿cuántos de los que dicen amarnos lo hacen por interés o conveniencia?

El amor más auténtico se dice es aquel que no se compra ni se vende; se regala a quien lo merece y se quita a quien no lo valora. Personajes conocidos por predicar el amor encontramos a Jesús que lo veía como un mandamiento y en alusión a que daba la vida por los suyos. Basta recordar aquello de “este es mi mandamiento: que se amen unos a los otros como yo los he amado, y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En este tenor cabe recordar el amor de las madres que se dice es el más puro de todos aunque también existen madres que no aman a sus hijos. Así, amar es pues un concepto abstracto o desde diferentes ideologías o puntos de vista.

> En lo que respecta a la amistad mucho se ha escrito de que es una relación afectiva entre dos o más personas producto del intercambio de inquietudes y sentimientos comunes y a partir de la confianza mutua. Pero también la amistad es abstracta porque cada uno le asignamos un valor y relevancia distintos en nuestra vida. Puede ser que su auténtica valía estriba en lo difícil que es conseguirla y mantenerla. Podremos no coincidir en el concepto de amor y amistad pero lo que sí se esperaría al menos es que sea recíproca.

