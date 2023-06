Desbandada en el PRI

A partir de la renuncia al PRI de Omar Fayad, exgobernandor del estado de Hidalgo, el dirigente nacional de ese partido político, auguró que seguirán las renuncias pero que se trata de políticos que no son leales y no van a sumar a donde se vayan, especialmente a Morena, e incluso se burló porque no les han dado cargo.

El asunto es de qué se afronta Alejandro Moreno si los políticos en general solo andan detrás de quien o quienes les aseguren su permanencia en cargos públicos y la presencia en la escena nacional. Son fríos y calculadores cuando de poder y gobierno se trata y no les importa el qué dirán o la incongruencia de sus ideas y acciones. Sencillamente, si aquí no hay oferta para estar, me retiro. Se aplica aquella Máxima de Groucho Marx de “Si no te gustan mis principios, tengo otros”.

A mucho se les olvide, pero el propio presidente de la república militó en el PRI, PAN y PRD y después en Morena y Marcelo Ebrard, que ahora quiere ser precandidato a la presidencia hizo lo propio con al menos cinco partidos.

Es obvio que se avecina una desbandada de priistas de su partido porque son también quienes renuncian seguidores de los políticos de renombre. Y claramente, no están dispuestos a sacar al partido del atolladero donde se encuentra y les es más fácil decir adiós.

