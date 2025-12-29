Edomex, presupuesto 2026: medir resultados

El Presupuesto 2026 del Estado de México crece 5.6%, pero no despeja la pregunta central: ¿hacia dónde va el gasto público? Casi siete de cada 10 pesos se destinan al gasto corriente, lo que reduce el margen para inversión en seguridad, infraestructura y servicios que impacten directamente en la vida cotidiana.

En una entidad con más de 17 millones de habitantes, municipios con rezagos históricos y una presión metropolitana constante, el problema no es solo cuánto dinero hay, sino cómo se gasta. El presupuesto alcanza para sostener la operación del gobierno, pero no para transformar realidades. Se prioriza el pago de nómina, pensiones y compromisos administrativos, mientras los proyectos estratégicos avanzan lento o quedan fragmentados.

El sector privado ha advertido la falta de prioridades claras y de una visión de desarrollo de largo plazo. La inversión pública sigue sin detonar empleo formal, competitividad regional ni crecimiento equilibrado. Aunque se anuncian ajustes en seguridad, movilidad y obra pública, estos resultan insuficientes frente a la magnitud de los desafíos: violencia persistente, infraestructura urbana deteriorada, servicios de salud rebasados y un sistema de pensiones en crisis.

Además, la discusión presupuestal vuelve a exhibir una debilidad estructural: la ausencia de evaluación de resultados. Se asignan recursos sin mecanismos claros para medir impacto, corregir fallas o reorientar programas que no funcionan. El riesgo es repetir la fórmula conocida: más presupuesto, los mismos resultados.

El 2026 será un año clave. Si el gasto no se reorienta hacia inversión productiva, social y regional —especialmente en el sur del estado y en las zonas metropolitanas más presionadas—, el presupuesto se convertirá en un simple ejercicio contable. El Estado de México necesita menos inercia y más decisiones. De lo contrario, 2026 podría ser otro año perdido para cerrar brechas, recuperar la confianza y fortalecer la capacidad del gobierno para responder a las demandas reales de la población.

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