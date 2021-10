El decálogo presidencial de los videojuegos

Y nuevamente los videojuegos fue uno de los temas de la conferencia de prensa del presidente de la república. Pero esta vez no por el exceso de tiempo que los menores pasan jugando sino por el riesgo a que se exponen al entrar en contacto en internet con desconocidos.

De esta manera se dieron diez consejos: 1. No jugar ni chatear con personas que nonconozcas, 2. Establecer horarios [de juegos], 3. No usar correos personales, 4. No [proporcionar] datos personales, 5. No usar micrófono ni cámara, 6. No compartir ubicación, 7. Reportar cuentas [agresivas o sospechosas], 8. Mantener [medidas de] seguridad, 9. Supervisión de los padres de toda actividad y 10. Si se detecta algún tipo de acoso, violencia o amenaza reportar al 088

La industria de los videojuegos en México se sitúa entre las diez primeras del mundo con una proyección al cierre de este año en millones de jugadores. En cuanto a las categorías, se prefieren juegos de estrategia o rompecabezas y de aventura, pero aquellos de guerra o batallas van en aumento.

Pasar tiempo superando récords, escalando niveles, desbloqueando logros, subir de categoría y lograr victorias inesperadas puede ser divertido pero también muy peligroso.

