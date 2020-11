IP dividida ante dictamen de giro regulado por municipios

El sector empresarial en el estado de México se encuentra dividido en sus opiniones respecto a la eventual aprobación del establecimiento de un “Dictamen de giro” que permita a los municipios hacer la regulación sobre la llegada de nuevas inversiones al estado de México.

(Foto: Especial).

Marco Antonio González Castillo, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y expresidente de Canaco indicó que, las autoridades estatales han demostrado que no tienen capacidad para atender el tema, ya que les llevó 3 años emitir un reglamento al libro quinto lo que ocasionó retraso en la llegada de miles de inversiones.

Además aseguró que en más de un año de operaciones el Sistema que preside, no ha recibido una sola queja de corrupción contra municipios, por lo que no habría razón para no asignarles la responsabilidad de evaluar y autorizar nuevos proyectos.

“En teoría quienes estaban preparados en tres años dieron unos resultados magros por no decir ineficientes… yo creo que si los que estaban preparados en teoría, no dieron resultados pues bien vale la pena buscar otros caminos”.

Por su parte, el actual presidente de la Cámara de Comercio, Juan Felipe Chemor, tiene una opinión contraria, ya que dijo, un paso indispensable para evitar corrupción es la digitalización de los trámites y la limitación del contacto entre las personas y los servidores públicos, condición que los municipios tienen muy lejos, por lo que dijo, no hay necesidad de desaparecer el DUF, simplemente hay que adecuarlo.

“Que no se desaparezca el Dictamen Único de Factibilidad aunque requiere algunas adecuaciones, buscamos que podamos tener concentrados los trámites de mediano y alto impacto en el gobierno estatal porque es muy complicado que los municipios tengan la capacidad para operarlo, lo que buscamos es precisamente evitar el contacto humano y lo digo así, porque es la única manera en que podemos evitar la corrupción”

El presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales en el estado de México, Teodoro Martínez, indicó que no hay mayor complicación con que los municipios atiendan los proyectos de inversión ya que la mayoría ya están impactados, y solo hay que darles el permiso de funcionamiento, además de que los municipios más alejados a la capital en realidad tienen una actividad económica limitada que no tiene mayor mayor complejidad.

“Muchas unidades económicas ya fueron impactadas cuando les dieron la autorización para construir esa unidad económica o esa nave o esa plaza lo más importante ya es solo es facilitarles que inicien operaciones de inmediato las unidades económicas y ya no ir con tantos requisitos”

Finalmente el presidente del Centro Patronal en el Estado de México, Jesús Trigos recordó que al momento 75 municipios no cuentan con un Comité Municipal Anticorrupción lo que demuestra que no se le ha dado importancia al tema, además de que los municipios no tienen atribuciones legales para autorizar temas de impacto regional, protección civil o medio ambiente, por lo que un dictamen de giro ampliará los trámites que una empresa debe seguir para poder iniciar operaciones.

Comentarios

comentarios