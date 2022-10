•Morena, la división

•Del Mazo en Europa

•Candidez en la Legislatura

Los lliderazos de Morena insisten en que están más unidos que nunca.

Y hoy es cuando a la distancia se percibe que los intereses cupulares tienen dividido al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de México.

No bastan las fotografías ni los pronunciamientos públicos. A partir de la designación de la senadora Delfina Gómez como coordinadora de la defensa de la cuarta transformación en ek estado de México —funciones y cargo que no ha podido asumir— algunos se replegaron en el dugout, otros recibieron la base por bolas, hay ponches de alarido, algunos no se sienten bien ni en primera base ni en el jardín derecho, a otros los atacan a bolazos y varios no saben si tomar el bat o la manopla.

El senador Higinio Martínez se toma la foto con la senadora Gómez y da testimonio público de sus conversaciones. Sus huestes aseguran que hay unidad en Morena. Y en los hechos, están cruzados de brazos. Sin arropar realmente a la virtual candidata a la gubernatura del estado de México, que ya perdió fuelle, según las más recientes encuestas.

En otros frentes, los higinistas mantienen su ofensiva contra el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis. Los diputados locales de Ecatepec descalifican a su gobierno y hasta lo acusan de faccioso. La reyerta es pública y el expriista Vilchis ha comenzado también a jugar un papel en una guerra soterrada contra sus compañeros de partido.

Y mientras Morena se desangra en heridas internas, sus adversarios se preparan.

***

El viaje del gobernador Alfredo del Mazo Maza por Europa no puede ser visto solamente como una gira de promoción o contacto de la entidad mexiquense con Italia, particularmente. De este viaje saldrán definiciones rumbo al año 2023.

Sí el jefe del Poder Ejecutivo estatal tenía que tomar distancia, geográfica y emocional. Estar lejos del espacio donde muchos trata de influir en su decisión, acercarse con algunos actores en el viejo continente. Y tomar una decisión que tiene mucho peso en lo personal, en lo politico y en el futuro de su partido.

***

Con excepcion de los legisladores Alfredo Quiroz e Ivan Esquer, la actuación de los diputados priistas en la glosa del quinto informe de gobierno rayó en la futilidad. Eso de suplicar que se desprendiera a las comparecencias de sus implicaciones políticas fue simplemente candoroso.

