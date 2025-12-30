Permisividad hoy, tragedia mañana

Ha pasado un mes de que entraran en vigor las nuevas disposiciones del reglamento de tránsito del Estado de México y parecen letra muerta porque las autoridades no vigilan su aplicación y los conductores, especialmente de motocicletas, las pasan por alto o las desconocen. Se supone que lo que se busca es reducir accidentes viales, que son causa principal de muertes en la entidad, y promover una movilidad segura e incluyente.

Alguien tiene que dar el primer paso y desde luego es el gobierno del estado y el ayuntamiento de Toluca porque la norma señala que la supervisión les corresponde. La permisividad erosiona la confianza pública y beneficia a reincidentes. Así pues, se tiene que agilizar la solución a problemas técnicos, administrativos y de coordinación que son evidentes.

Y a partir de eso, la supervisión intensiva sin excepciones y operativos sorpresa diarios. Los motociclistas tienen que entender que serán infraccionados si hacen zigzag, no usan cascos o llevan niños como tripulantes en sus unidades.

Lo que ocurre en este momento, de dejar pasar y hacer no contribuye. La permisividad de hoy es la tragedia de mañana.

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