Optimizan proceso de nixtamalización para retener más nutrientes en el maíz

La industria de la molienda en México está implementando transformaciones tecnológicas para mejorar el proceso de nixtamalización y corregir la pérdida de nutrientes. El método tradicional, que data de hace más de 3,500 años y consiste en cocer el maíz con cal, puede descartar hasta el 40% de los nutrientes solubles en el agua de desecho (nejayote), según estudios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

La optimización del proceso responde también a una demanda creciente de productos de «etiqueta limpia», sin necesidad de recurrir a aditivos artificiales para la fortificación. (Foto: Especial)

Las innovaciones, que incluyen sistemas de extrusión avanzada y nixtamalización fraccionada, buscan que los componentes esenciales del grano se retengan en el producto final. El enfoque principal radica en la retención del calcio y la preservación de aminoácidos clave como la lisina y el triptófano.

Mediante la optimización de temperaturas y tiempos de reposo controlados por sensores digitales, los nuevos procesos logran una fijación más eficiente del calcio en el endospermo del maíz. Según datos del Journal of Food Science, se alcanzan niveles de 150 a 180 miligramos de calcio por cada 100 gramos de masa. En cuanto a los aminoácidos, los nuevos métodos mantienen entre el 85% y el 92% de la lisina original, en comparación con el 65% al 75% que se conservaba con técnicas antiguas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

A diferencia de la nixtamalización clásica, que requiere entre 3 y 6 litros de agua por kilogramo de maíz y tiempos de entre 8 y 14 horas, las nuevas patentes introducen cambios significativos. Estas incluyen la cocción controlada por vapor y la molienda en seco. Estas técnicas reducen el consumo de agua hasta en un 70% y eliminan casi por completo la generación de nejayote, el efluente contaminante que a nivel industrial en México suma unos 8 millones de litros diarios, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Molinera (Canami) y estudios de la UNAM.

El procesamiento en circuitos cerrados permite aprovechar casi la totalidad de la materia prima, garantizando además una mayor uniformidad en la textura y el sabor del producto final. Esta mejora en la eficiencia y calidad representa una ventaja competitiva para la industria harinera mexicana, particularmente para la exportación.

México exportó 89,000 toneladas de productos de maíz nixtamalizado en 2024, con un crecimiento anual del 12%, según cifras de la Secretaría de Economía. Al ofrecer una harina con hasta un 30% más de calcio biodisponible y un 15% más de proteína aprovechable, las empresas pueden acceder a mercados con regulaciones nutricionales estrictas, nichos premium y programas de asistencia alimentaria internacional.

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