Organización ciudadana COMVIVES convierte a Toluca en un modelo de paz para el país

Toluca se consolida como referente nacional en seguridad ciudadana con el modelo de los Comités de Vigilancia (COMVIVES), esquema de inteligencia social y participación comunitaria que ha beneficiado directamente a más de 34 mil personas en las zonas norte y sur del municipio.

Destaca Ricardo Moreno éxito de los COMVIVES, un ejemplo de inteligencia social que ya beneficia a más de 34 mil personas (Foto: Especial).

«Cuando la ciudadanía se organiza y la policía actúa con inteligencia, la seguridad deja de ser un discurso y se convierte en resultados», reiteró el alcalde Ricardo Moreno al posicionar el modelo toluqueño como referencia replicable para otros municipios del país.

A la fecha existen 252 comités de vigilancia en sus modalidades vecinal, empresarial y de transporte, conjuntamente 61 de vigilancia escolar, lo que eleva a 313 el total de células ciudadanas activas en el territorio. Como parte del esquema, se han realizado 40 jornadas de integración ciudadana, capacitación y seguimiento de COMVIVES.

El modelo se inserta en una tendencia que gana terreno en el país, donde este tipo de esquemas contribuyen a reducciones en la incidencia delictiva por encima del promedio estatal y nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que en mayo el delito de homicidios dolosos reportó una caída de 61 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Como resultado del seguimiento continuo, se han canalizado mil 296 reportes ciudadanos a las instancias de seguridad pertinentes, cifra que refleja el nivel de involucramiento vecinal y la capacidad del proyecto para detectar y atender oportunamente riesgos en las comunidades.

Autoridades municipales señalaron que la implementación de estas acciones permite a la corporación anticiparse a los problemas de seguridad, en lugar de solo reaccionar, lo que fortalece la confianza ciudadana, clave para incrementar la denuncia y dar continuidad con resultados positivos.

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