Organizan evento de fogueo de atletismo rumbo a los juegos nacionales CONADE 2023

Como parte de las estrategias para continuar con el desarrollo del atletismo en el Estado de México y que los jóvenes talentos tengan la oportunidad de enfrentar eventos de preparación, previo a la temporada competitiva, la Dirección General de Cultura Física y Deporte organiza el Evento de Fogueo Rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023.

Crean espacio competitivo para atletas mexiquenses se preparen rumbo a esta actividad (Foto: Especial).

Este evento ha sido programado para realizarse en la pista de la Ciudad Deportiva Edoméx, ubicada en Avenida Adolfo López Mateos #100, colonia Irma Patricia Galindo de Reza, Zinacantepec, Estado de México, los días 12 y 22 de enero de 2023.

La intención es que las y los atletas juveniles tengan la oportunidad de probarse en condiciones similares a las que enfrentarán en su respectiva prueba y así poder afinar detalles para que en los eventos oficiales puedan potencializar su rendimiento.

Con ello, se pretende fortalecer a los deportistas mexiquenses y superar lo hecho por la delegación de Atletismo en los anteriores Juegos Nacionales Conade, cuando cosecharon siete preseas de oro, ocho de bronce y siete de bronce.

Las categorías convocadas para este Evento de Fogueo Rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023 son Sub 16 (2009-2008), Sub 18 (2007-2006), Sub 20 (2005-2004) y Sub 23 (2003-2001), todas en ambas ramas. Cabe señalar que los interesados sólo podrán participar en dos pruebas.

La convocatoria está abierta para todos los atletas mexiquenses y las inscripciones se cerrarán el 6 de enero de 2023.

Para más información, los interesados podrán comunicarse al número telefónico 722-167-8040 ext. 108 y 109, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Cabe destacar que, con la intención de continuar con el impulso a esta disciplina, las inscripciones a este evento son gratuitas, sólo presentando la documentación oficial consistente en carta responsiva de participación e identificación oficial vigente.

