Orquesta Sinfónica del EdoMéx presenta en Tepotzotlán tributo a Caifanes ante más de 3 mil asistentes

Más de tres mil personas se reunieron en Tepotzotlán, Pueblo con Encanto, para disfrutar del concierto que ofrecieron la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) y la agrupación Metamorfeame, en un tributo a la emblemática banda Caifanes. La presentación formó parte de la estrategia «Estadio de México: Destino Futbolero», iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de México para acercar la cultura, el arte y el deporte a las familias mexiquenses durante la temporada futbolera.

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a las y los mexiquenses a consultar la programación completa de los conciertos y actividades en sus redes sociales oficiales de Facebook, Instagram y X, @CulturaEdomex. (Foto: Especial)

Durante el espectáculo, las y los asistentes corearon grandes éxitos como Viento, La célula que explota, No dejes que, Afuera, Aquí no es así, Los dioses ocultos y La Negra Tomasa. La fusión entre el rock mexicano y la música sinfónica creó una experiencia que emocionó al público y convirtió la noche en una verdadera conmemoración cultural, consolidando a la OSEM como un referente en la interpretación de géneros populares con arreglos sinfónicos.

Con la estrategia Estadio de México, se fortalece el acceso gratuito a eventos artísticos de calidad en distintos municipios de la entidad y se aprovecha la temporada futbolera para llevar espectáculos a más comunidades, fomentando la convivencia familiar y acercando expresiones culturales a públicos de todas las edades. Los conciertos forman parte de la estrategia «Estadio de México. Destino Futbolero» y continuarán con dos presentaciones gratuitas este fin de semana.

La gira musical continuará este sábado 27 de junio en Naucalpan a las 19:00 horas, en la Capilla de San Miguel Arcángel, ubicada en la zona del Santuario Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, y el domingo 28 de junio en Valle de Chalco a las 18:00 horas, en la Explanada municipal.

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