Orquesta y Coro del Conservatorio de Música del Estado de México festejan a las mamás

Con motivo del Día de las Madres, la Orquesta y el Coro del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), presentaron un concierto en la Sala “Felipe Villanueva”, en Toluca.

Pueden consultar la programación en las redes sociales, Facebook y Twitter, como @OficialCOMEM y @CulturaEdomex (Foto: Especial),

En esta conmemoración participaron, además de los integrantes de las dos agrupaciones, maestros de diversas cátedras del COMEM, así como alumnos de esta institución.

En esta ocasión ejecutaron un programa que inició con una selección del Réquiem de Mozart, “Dies Irae”, “Rex Tremendae” y “Lacrimosa”, además de las versiones del “Ave María”, de P. Mascagni y G. Cassini, en las voces de Daniela Zamudio y Nahomi Cárdenas.

Completó esta primera parte del concierto el Rey de Reyes, de M. Roszá; ambos con arreglos de Emilio Hernández, con lo que las y los alumnos dieron muestra de su talento y de la experiencia que han ido adquiriendo en sus presentaciones.

Compartieron también piezas icónicas del grupo inglés The Beatles, como “Michelle”, “Eleanor Rigby”, “Yesterday”, “With a Little help from my friends”, “Let it be” y “Hey Jude”; en esta parte, las familias se unieron a esta fiesta y corearon las ejecuciones.

El COMEM ofrece presentaciones en sus instalaciones ubicadas en el Centro Cultural Mexiquense, en Bulevar Jesús Reyes Heroles #302, Delegación San Buenaventura; su programación se puede seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como @OficialCOMEM y en @CulturaEdomex.

