OSEM anuncia conciertos de veranos con «Elvis Sinfónico»

Los Conciertos de Verano que ofrece la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), tienen la finalidad de acercarse a su público, crear nuevos melómanos y democratizar la música como una de las artes que enriquece al espíritu y permite desarrollar una mejor versión de cada persona.

Pueden disfrutar de estos conciertos en el Centro de Convenciones Edoméx, en Toluca, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, y Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en Huixquilucan (Foto: Especial).

Estos conciertos se caracterizan por su innovación, por hacer vibrar los espacios con una Orquesta dispuesta a interpretar a grupos como The Beatles o música de videojuegos, y que ahora llega para sorprender al público con “Elvis Presley sinfónico”, bajo la dirección de Rodrigo Macías.

Como ya es tradición, la OSEM ofrecerá tres Conciertos de Verano, los cuales están diseñados para toda la familia y en los que se interpretarán los éxitos del ícono del rock and roll nacido en 1935 y una leyenda de la música, Elvis Presley.

Con canciones como “Can’t help falling in love”, “Jailhouse rock” y “Always on my mind”, entre otras, llegarán a oídos de una forma nunca antes escuchada por el público, gracias a la maestría de la agrupación y al acompañamiento de los cantantes Erick Sandoval y Nicholas Griffin, bien conocidos por el público mexicano, ya que el primero fue el ganador de la novena edición de La Academia, y Griffin participó con éxito en La Voz 2019.

Además, en el escenario se hará presente una banda de rock que dará los ritmos característicos de este género musical que se consolidó gracias a simpatía, talento, energía y pasión por la música de Elvis.

Las tres sedes para estos conciertos son el Centro de Convenciones Edoméx, en Toluca, el 15 de julio a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, el 16 de julio a las 17:00 horas, y en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, en Huixquilucan, el 17 de julio, a las 12:30 horas.

Los conciertos de Toluca y Texcoco serán gratuitos con boleto, por lo que la agrupación mexiquense pide estar al pendiente de sus redes sociales para conocer las fechas y horarios de la entrega de boletos. Para el concierto en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, se invita a visitar las redes sociales para más información.

La Orquesta Sinfónica del Estado de México invita a seguir sus redes sociales para conocer los programas, en Facebook, Twitter e Instagram, como @OSEMoficial.

