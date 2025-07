Osfem investiga irregularidades internas y solicita renuncias tras detectar inconsistencias

De acuerdo con la auditora superior, Liliana Dávalos, desde el inicio de su gestión, hace un año, no tiene conocimiento de denuncias formales, sin embargo, ante inconsistencias detectadas, se levantaron actas, se envió información a la Contraloría y se pidió la renuncia de algunos empleados implicados.

Liliana Dávalos (Foto: redes Osfem).



“Estamos ahorita con la investigación, pero de entrada te voy a comentar que sí hemos pedido la renuncia de algunos compañeros. En el momento que hay algún indicio y nosotros tenemos que actuar en consecuencia, porque no podemos permitir que al interior del Osfem haya ese tipo de conducta”.

Aunado a ello, informó sobre la existencia de trabajos con algunos despachos, práctica que el Osfem desaprueba.

“Nosotros no estamos a favor de los despachos, obviamente porque si capacitamos a los compañeros de las entidades y tenemos énfasis en el Osfem sobre la capacitación, les hemos este dado, no sé, llevamos un corte a junio de seis mil servidores públicos capacitados sobre las obligaciones periódicas que nosotros tenemos. Además, si acuden al Osfem, no puedo subir la información, o tengo dudas con esto, lo hacemos inmediatamente, los atendemos para que ellos puedan dar cumplimiento en tiempo y forma”.

Ante ello, señaló, no hay manera de que los entes obligados tengan que acudir a otras personas que no son servidores públicos y no tienen la responsabilidad de atender inconsistencias o alguna denuncia.

Funcionamiento y transparencia del sistema de denuncias del Osfem

También informó que el funcionamiento del sistema de denuncias del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) inicia a partir de recibir denuncias, para luego, canalizarla, colaborando con un comité coordinador para su atención.

Finalmente, detalló que, si la denuncia involucra fiscalización o recursos públicos, el Osfem es competente para procesarla, actualizando la información cada 15 días o mensualmente, y compartiéndola con los diputados, además de publicarla en su página web.

