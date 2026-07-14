OSN convoca al Primer Curso Nacional de Dirección Orquestal

Con el propósito de brindar un espacio para el perfeccionamiento artístico de directores de orquesta, la Orquesta Sinfónica Nacional ha lanzado la convocatoria para el Primer Curso Nacional de Dirección Orquestal.

Ludwig Carrasco, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, indicó que este curso surge en un momento clave para las orquestas de todo el país (Foto: Especial).

A través de esta convocatoria serán seis los seleccionados para formar parte de una serie de actividades que van desde sesiones teóricas hasta sesiones con la orquesta. La convocatoria está dirigida a mexicanos y mexicanas con formación académica en dirección orquestal.

En entrevista para Así Sucede, Ludwig Carrasco, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, indicó que este curso surge en un momento clave para las orquestas de todo el país, pues en algunos años más será necesario un cambio generacional.

“Hemos visto que en el país hacen falta este tipo de iniciativas porque también en algunos años vamos a necesitar un cambio generacional en muchas orquestas del país y hemos notado una falta de oportunidades, una falta de profesionalización en algunos casos, de los directores jóvenes que son los siguientes líderes de las agrupaciones musicales y queremos abrir este espacio para buscar ese crecimiento y experiencia, esa retroalimentación de parte de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional para crecer todos en éste ámbito de la dirección orquestal”, señaló.

Son dos los requisitos principales para participar en la convocatoria del Primer Curso Nacional de Dirección Orquestal: ser mexicano o mexicana que tengan la carrera de dirección orquesta, no hay límite de edad.

Como parte del programa académico del curso se abordarán obras representativas del repertorio sinfónico nacional e internacional: Llano alegre, de José Pablo Moncayo, y la Sinfonía núm. 1 en Do mayor, op. 21, de Ludwig van Beethoven.

La convocatoria cerrará el próximo 20 de julio, los resultados serán publicados una semana después y el curso se llevará a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre en Ciudad de México sin ningún costo, todo bajo la tutoría del propio director de la Orquesta Sinfónica Nacional.

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