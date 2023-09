Otorgan el Globant Awards-Women that Build Edition 2023 a egresada de la UAEMéx

Karime Guillén Libién, egresada de la Licenciatura en Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), obtuvo el Globant Awards-Women that Built Edition 2023, en la Categoría Rising Star, por la trayectoria y proyectos que impulsa desde el uso de la biotecnología y la economía circular en el estado de México.

Este galardón se entrega a las mujeres fundadoras o cofundadoras de algún proyecto en tecnología o emprendimiento STEM sostenible (Foto: Especial).

Este galardón se entrega a las mujeres fundadoras o cofundadoras de algún proyecto en tecnología o emprendimiento STEM sostenible, que sean innovadores, que generen beneficios y que promuevan la reducción de la brecha por género en el ámbito de la ciencia.

“Participé con la trayectoria que he acumulado desde hace más de cinco años en proyectos de biotecnología que he desarrollado. Anteriormente, con una empresa que se llama BIOVATEC, donde fui cofundadora y directora ejecutiva, y desde ahí promovimos proyectos de innovación biotecnológica”, indicó.

La universitaria detalló que como parte de la trayectoria por la que fue reconocida se encuentra el proyecto “Kamapa”, el cual inició en 2023 y es una marca de productos de bienestar y cuidado personal creados a partir de residuos frutales, florales y cereales que se elaboran con recetas ancestrales enfocadas a la herbolaria de bienestar, implementando la biotecnología para generar productos de alto valor agregado con diferentes propiedades y características, así como usos, distribuidos, principalmente, en la industria turística.

Guillén Libién expresó sentirse muy feliz y agradecida con quienes han impulsado sus proyectos entre ellos docentes de la UAEMéx, quienes la apoyaron y orientaron en diversas actividades que desarrolló cuando estudiaba la Licenciatura en Biotecnología.

“Estoy muy agradecida con los profesores de mi universidad porque hubo apoyo para que yo pudiera ir de la mano mientras estudiaba, emprendía y trabajaba”, dijo.

La universitaria fue la única mujer seleccionada de Latinoamérica por AUDI Environmental Foundation para ser parte de un grupo de 15 jóvenes del mundo para asistir a la cumbre más grande de jóvenes líderes One Young World 202, en Munich, Alemania, experiencia a partir de la cual se convirtió en embajadora de distintas organizaciones como YOUNGO, UNITE 2030, Take Action Not Excuses, Womens Forum For Germany y Global Shapers, este último, iniciativa del Foro Económico Mundial donde actualmente participa como líder de alianzas.

