Otros partidos ven en Oscar como la mejor opción: Óscar Sánchez 

“Respetando las ideologías de muchos partidos, hoy también se están sumando, hoy están viendo también en Oscar – y soy orgullosamente priísta-, como la mejor opción, el que puede dar las condiciones que hoy estamos buscando todos como vecinas y vecinos de este gran municipio que se llama Almoloya”, afirmó el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Almoloya de Juárez, Oscar Sánchez García.

El candidato del PRI inició su segundo recorrido por el municipio, como parte de su campaña por la reelección.

Y dijo que así lo ven otros partidos precisamente “por los hechos y los resultados, por la apertura que tenemos y, lo más importante, que hoy por hoy, tenemos que hacer ganar a Almoloya, si gana Almoloya seguirán viniendo beneficios a todas las comunidades”, dijo.

El candidato del PRI inició ya su segunda vuelta por el municipio de su campaña por la reelección, y en su día 19 de recorrido, ante colonos de 7 comunidades, aseveró que “el voto del próximo 2 de junio es para ustedes, hoy tenemos que defender y definir qué queremos y qué sihoy nos puede dar ese resultado para avanzar, poco a poco, con las necesidades, con las prioridades de las comunidades, pero reconocer que en dos años cuatro meses se ha cumplido con Almoloya de Juárez”.

Sobre el tema del campo, señaló que “seguiremos en el rastreo de caminos y en desazolve de bordos y presas”. Y en cuanto al servicio de alumbrado público, recordó que se adquirió una camioneta en los últimos dos años, “ahora el compromiso -dijo- es ir por tres camionetas, ahora serán 4 camionetas con 4 cuadrillas para la reparación y mantenimiento del alumbrado y que será una tarea permanente, y también la colocación de nuevas luminarias”.

En cuanto a la recolección de basura, otro de los temas que demanda la ciudadanía, explicó que “hace dos años recibí 4 camiones recolectores, hoy hay en operación 8 unidades nuevas más un torton con 5 contenedores de 20 toneladas, ¿A dónde queremos llegar? ahí viene mi compromiso, vamos a duplicar las unidades, llegaremos a 16, para que cada mínimo el camión de la basura paseuna vez a la semana en todas las 85 comunidades”.

“Con toda la responsabilidad de la palabra lo digo: hoy la mejor opción que tiene Almoloya de Juárez se llama Oscar Sánchez”, apuntó.

Hay que salir a votar convencidos y convencidas este 2 de junio, agregó y puntualizó: “hoy ya estoy en la segunda vuelta a las comunidades para que vean que no he parado un solo día, y no voy a parar hasta el 29 de mayo y tendremos 3 días de reflexión como lo marca y la ley y el domingo 2 los exhorto a salir a votar por el PRI y por Oscar Sánchez”.

El candidato estuvo hoy en Cieneguillas de Guadalupe, Tabernillas, Ocoyotepec, Fraccionamiento Unidad Habitacional Armando Bernal, Plan de San Miguel, Cabecera Segunda Sección y Cabecera Primera Sección.

