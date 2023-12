Otzolotepec aprobará Presupuesto 2024 hasta la entrega de cuentas en gastos 2023

En el municipio de Otzolotepec se ha conformado un bloque por el síndico y 4 regidores para no aprobar el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2024, ya que aseguran, la presidente municipal no les han entregado cuentas y facturas de los gastos ejercidos en 2023, ya que han encontrado irregularidades como lo comentó el séptimo regidor, Eutimio Suárez Díaz.

Habitantes del municipio de Otzolotepec respaldaron la determinación de los ediles, de no aprobar el presupuesto 2024, hasta que presidencia les entregue cuentas claras (Foto: Manuel Luna).

“Creemos que todo viene a raíz de que no se quiere aprobar el presupuesto del año que viene y un programa del Fortamun; desafortunadamente han mal informado a algunos compañeros delegados diciéndoles que si no se aprueba, no va a haber obras; pero eso es totalmente falso. Hemos encontrado irregularidades que en el Cabildo anterior nos habían comentado que se nos iban a disipar esas dudas, enseñándonos lo que eran las pólizas de todo el ejercicio fiscal 2023 y después de eso, nunca se nos presentó algo”.

Refirió que desde el Cabildo pasado, celebrado al mediodía del miércoles se quiso coaccionar el voto mediante el permiso de que entraran los delegados para presionarlos y votaran a favor, aun así, dijo que están defendiendo los intereses del municipio, ya que no pudieron conseguir el objetivo.

Por su parte la tercera regidora, Sofía Martínez Molina, relató que tras esa Sesión de Cabildo y con la presencia de los delegados para presionarlos para votar a favor, fueron detenidos en las instalaciones del palacio municipal sin dejarlos salir hasta que votaran a favor el presupuesto, sin embargo y a pesar del diálogo, nunca hubo entendimiento entre los regidores con los delegados convocados por la presidente municipal.

María Catalina Pérez Castro, quinta regidora afirmó que insistirán en la próxima Sesión de Cabildo: “Nosotros le solicitamos a la presidenta municipal que entregue las cuentas del ejercicio fiscal 2023, ya que no nos ha entregado nunca las cuentas claras, ni los desgloses de los gastos de las facturas emitidas en este año; lo único que le solicitamos para poder aprobar el presupuesto del ejercicio fiscal 2024, es que nos entregue detalladamente las compras y las facturas del 2023”.

Mientras que el síndico Hipólito Velázquez García reiteró que se ha mal informado a los delegados municipales sobre la pérdida de recursos para el próximo año, ya que tienen como base el presupuesto de 2023.

“El argumento de ellos es que si no entregamos, si no aprobamos el presupuesto del ejercicio 2024, las comunidades se quedan sin obras, y eso es una mentira, por qué todo mundo sabe que tenemos como base el ejercicio fiscal 2023, entonces, las comunidades van a seguir teniendo obras”.

Sin embargo detalló que mal informan a los delegados para presionarlos ya que no se iban a retirar hasta que aprobaran el presupuesto por lo que estuvieron sometidos durante varias horas del miércoles.

Esta situación no había ocurrido en los dos años anteriores agregó la primera Regidora Mireya Ignacio Escobedo, sin embargo, detalló que en la administración pasada, también fue encabezada por la actual presidente municipal, sí había ocurrido algo similar por lo que a pesar de que, fueron citados para una nueva Sesión de Cabildo a las 10:30 de la noche, estuvieron presentes frente a. palacio municipal hasta las después de las 11 de la noche, además que habían llegado originalmente a las 11 de la mañana por lo que afirmó, que no se puede decir que no hay disposición de los regidores y el síndico.

Cabe señalar que hasta la redacción de esta información, aún no se llevaba a cabo el Cabildo para votar el Presupuesto de Otzolotepec.

Comentarios

comentarios