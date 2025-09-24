Pablo Fernández de Cevallos continúa con recorridos por colonias de Naucalpan

Durante un recorrido por calles de la colonia Independencia, en Naucalpan, el diputado Pablo Fernández de Cevallos escuchó a las y los vecinos quienes denunciaron la falta de agua, seguridad, baches y alumbrado público.

En la colonia Independencia en Naucalpan, escuchó las quejas y propuestas de las y los vecinos para tener una mejor comunidad (Foto: Especial).

El Legislador y los vecinos recorrieron algunas vialidades en donde se comprobó el mal estado de la cinta asfáltica que pone en peligro a peatones y automovilistas sobre todo en las noches aunado a la falta de iluminación.

Lamentaron que el presidente municipal de Naucalpan, trabaje en función de colores políticos y no por el bien de las comunidades. «Existe una desatención total en problemas como bacheo, seguridad, falta de atención en las áreas verdes y agua que solo la tenemos unas horas sábado y domingo ‘.

Edson Campos, delegado municipal, Socorro Martínez Galván, suplente de Copaci y Cristina Trujillo, coincidieron en señalar que los vecinos ayudan para tratar de mantener sus calles y áreas verdes en buenas condiciones, pese a ser una obligación de la autoridad municipal, sin embargo, el abandono cada vez es más evidente. Aquí no aplica el de primero los pobres, porque los fraccionamientos residenciales aledaños si tienen agua todos los días de la semana.

El coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Pablo Fernández de Cevallos se comprometió a apoyar a los vecinos hasta donde le corresponda, así como gestionar ante las autoridades municipales sus peticiones y trabajar coordinados para que las familias del Distrito XVII en Naucalpan mejoren su calidad de vida.

