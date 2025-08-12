Pablo Fernández de Cevallos inicia jornada de apoyo para este regreso a clases

En los campos de fútbol de Río Hondo en Naucalpan, el coordinador parlamentario de Acción Nacional en la LXII legislatura mexiquense, Pablo Fernández de Cevallos González, dio inició a las jornadas de apoyo a la población estudiantil para este regreso a clases, en las que se entregarán de manera gratuita certificados médicos, cortes de cabello, fotografías infantiles y la aplicación de vacunas.

Habrá certificados médicos, vacunas, cortes de cabello y fotografías, de manera gratuita. Estás jornadas se realizarán en distintos puntos de Naucalpan que conforma el Distrito XVII (Foto: Especial).

Entre las vacunas que se aplicarán sin costo son sarampión, paperas y rubeola para adultos y niños de 10 años en adelante; además de la inoculación contra el tétanos, difteria y tosferina (TDPA); así como la de neumococo a menores de 2 y 4 meses, 1 año y para mayores de 18 años.

Durante este primer día de jornada de salud, también se contó con pruebas de VIH y hepatitis C, medición de presión arterial y consulta médica.

Para ayudar a las familias en los gastos para este regreso a clases, el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, también autorizó la entrega gratuita de fotografías tamaño infantil y aditamentos para el cuidado bucal.

Estás jornadas comunitarias de apoyo al regreso a clases, se mantendrá hasta el 20 de agosto, desde las 9:00 de la mañana hasta las 15:00 horas, de acuerdo al siguiente calendario: 12 de agosto en los Campos de Fútbol de Río Hondo; 13 y 14 de agosto se ubicarán en Venustiano Carranza 1, en la colonia Héroes de la Revolución, frente a la escuela de las Fuerzas Armadas Mexicanas; y el 15 de agosto en Cerrada Sierra Verde Himalaya 18, en la colonia Benito Juárez, frente a la secundaria Técnica 45.

El lunes 18 de agosto estos servicios se prestarán en Callejón Edelmiro Maldonado sin número, en la colonia Plan de Ayala, frente a la escuela secundaría General 119 “Otilio Montaño; el martes 19 de agosto la cita es en Magdalena Sin número, en la colonia La Mancha III, frente a la escuela primaria Rosario Castellanos. Para culminar estas jornadas, el miércoles 20 de agosto se brindarán estos servicios en Av. Miguel de Cervantes Saavedra 37, en la colonia La Mancha I, frente a la escuela primaria José Othon.

