Padres de familia y del bosque: trabajadores de Cepanaf siembran conciencia ambiental

En cada parque, brigada y oficina de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), hay padres que, además de desempeñar su labor profesional, se convierten en guardianes de la naturaleza. Su compromiso con la protección de los bosques y la fauna del Estado de México trasciende el ámbito laboral, sembrando conciencia ambiental en sus hogares y comunidades.

La Cepanaf cuenta con un equipo de 300 colaboradores hombres, de los cuales 223 son padres, lo que representa el 74 por ciento del personal masculino (Foto: Especial).

“Básicamente, me he dedicado la mitad de mi vida al cuidado del medio ambiente. Durante ese proceso, he inculcado en mis hijos el amor por la naturaleza. Uno de ellos lo adoptó con especial entusiasmo y recientemente concluyó su carrera como Ingeniero en Sistemas Energéticos Sustentables. Esto demuestra nuestro compromiso familiar con la protección ambiental”, compartió Julio Pérez Bernal, jefe del Departamento de Restauración y Fomento Forestal de la Cepanaf.

En el marco del Día del Padre, Alma Tapia Maya, directora general de la Cepanaf, reconoció el papel fundamental de los padres en la transmisión de valores y responsabilidad ambiental.

“En la Cepanaf, cada padre también es un guardián de la naturaleza. Son hombres que protegen los bosques, cuidan la fauna y entregan su trabajo con amor y compromiso hacia el medio ambiente”, expresó.

La directora destacó que en muchos hogares de los colaboradores se han adoptado prácticas sostenibles, como el uso de energía solar, el cultivo de plantas, el manejo responsable del agua y la participación en iniciativas de protección ambiental.

Estos trabajadores desempeñan funciones clave en brigadas, operativos, áreas técnicas y administrativas, siendo ejemplo de compromiso ambiental tanto en el trabajo como en el hogar (Foto: Especial).

“Si cuidamos los bosques, si cuidamos la naturaleza, estamos cuidando nuestro planeta y nuestras vidas”, señaló René Nuncio Mejía, subdirector de Desarrollo y Control de Parques Recreativos de la Cepanaf.

