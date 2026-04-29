PAN busca abatir baja titulación en la entidad

Establecer un programa de apoyo económico en modalidad de beca de hasta 12 mil pesos, dirigido a egresadas y egresados de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, fue la propuesta que la diputada del Partido Acción Nacional, Krishna Romero Velázquez que presentó en el pleno de la LXII Legislatura mexiquense como ayuda para la conclusión de los trámites de titulación.

Propone un programa de becas de hasta 12 mil pesos para que las y los egresados concluyan sus trámites de titulación (Foto: Especial).

Detalló, que la finalidad es contribuir al pago de los costos asociados a la titulación y a la expedición de la cédula profesional y con ello eliminar una de las principales barreras para su incorporación al mercado laboral de las y los egresados de educación superior.

En la iniciativa presentada por Krishna Romero Velázquez y el coordinador parlamentario de Acción Nacional, Pablo Fernández de Cevallos González, se precisa que uno de los principales factores para que no se concluyan los trámites de titulación y la obtención de la cédula profesional, es la barrera económica, ya que estos costos pueden oscilar entre los 6 mil y más de 20 mil pesos en conjunto, lo que resulta una carga económica considerable e incluso inaccesible para muchas familias mexiquenses.

De acuerdo con dicha iniciativa, el monto propuesto sería de hasta 12 mil pesos por beneficiario, el cual responde a un criterio técnico que permite cubrir completamente la cédula profesional y contribuir de manera significativa al proceso de titulación, eliminando la principal barrera económica, al tiempo que garantiza la viabilidad presupuestaria del programa y permite ampliar su cobertura. Dejando el costo anual del programa en aproximadamente mil 200 millones de pesos.

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