PAN busca acercarse a la ciudadanía y fortalecer participación juvenil

La diputada Alexia Dávila Sánchez señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) busca fortalecer su cercanía con la ciudadanía, al abrir espacios de participación no sólo para militantes, sino también para quienes aspiren a candidaturas, con especial énfasis en las nuevas generaciones y las juventudes.

Alexia Dávila Sánchez (Foto: Jimena Ruelas).

“En el PAN sí hay oportunidades para los jóvenes y vamos a seguir enfocándonos en fortalecer la agenda legislativa en favor de ellos y de toda la ciudadanía”, expresó.

Indicó que el proceso de afiliación al partido, que anteriormente resultaba complicado, fue simplificado. Desde el 18 de octubre de este año, se encuentra disponible una aplicación que permite afiliarse con un sólo clic, mediante el registro de datos personales, una fotografía de la credencial del INE y una fotografía personal. Esta medida respondió a una exigencia de Acción Juvenil para facilitar el acceso y modernizar el proceso de afiliación.

Dávila Sánchez explicó que el PAN se define como un partido de centro humanista, que prioriza la dignidad de la persona humana. Señaló que sus principios difieren de los del oficialismo y que su agenda no contempla la interrupción legal del embarazo, al considerar que se debe dignificar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sin dejar de adaptarse al contexto social actual.

Respecto a temas religiosos y de conciencia, afirmó que el partido respeta todas las ideologías, al considerar que se trata de asuntos públicos, pero no políticos.

“Hoy en día la rebeldía en las juventudes está justo en eso, en volver a los valores tradicionales que fomentan el tejido social y que fortalecen la institución más importante que es la familia”, concluyó.

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