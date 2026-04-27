PAN Edomex propone acciones contra la extorsión

«La seguridad no puede esperar, la justicia no puede ser parcial y el estado no puede ser débil frente a quienes buscan imponer el miedo. En el estado de México, la Ley debe estar por encima del miedo y la autoridad por encima del crimen», señaló la diputada de Acción Nacional en la LXII legislatura mexiquense, Emma Álvarez Villavicencio.

La iniciativa busca fortalecer de manera integral a la Fiscalía especializada en materia de extorsión, a través de herramientas que permitan mejorar su desempeño, profesionalizar sus capacidades y garantizar resultados medibles (Foto: Especial).

Durante la presentación de la iniciativa para reformar la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México, la legisladora precisó que ésta tiene como propósito fortalecer de manera integral a la Fiscalía especializada en materia de extorsión, a través de herramientas que permitan mejorar su desempeño, profesionalizar sus capacidades y garantizar resultados medibles.

Detalló, que la entidad se mantiene con mayor número de denuncias por extorsión a nivel nacional; tan solo en el primer bimestre de 2026 se registraron 231 denuncias, de las cuales más del 89 por ciento fueron cometidas mediante mecanismos no presenciales.

Recordó que Acción Nacional no sólo señala, sino que propone soluciones viables, responsables y con sustento técnico, por ello la propuesta presentada contempla: incorporación de tecnologías para la investigación de delitos no presenciales; y la implementación de protocolos obligatorios de actuación.

Además de la atención integral a víctimas; el establecimiento de indicadores de desempeño y evaluación institucional; y la creación de mecanismos digitales seguros que incentiven la denuncia ciudadana.

Álvarez Villavicencio recalcó, que desde una visión humanista, el fortalecimiento de las instituciones no es un fin en sí mismo, sino una obligación para proteger a las personas, garantizar su libertad y preservar la paz social; ya que cuando la delincuencia amenaza el patrimonio de quienes trabajan, vulnera la tranquilidad de los hogares y pretende sustituir la autoridad legítima del Estado mediante el miedo, por lo que es deber de las instituciones responder con firmeza, eficacia y responsabilidad.

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