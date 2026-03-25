PAN propone que planteles educativos sean espacios para captación de agua pluvial

Transformar las escuelas en centros de resiliencia hídrica no implica únicamente instalar infraestructura, sino construir una nueva relación entre la sociedad y el agua, basada en la responsabilidad, la sostenibilidad y la previsión, así lo expresó la diputada Alexia Dávila Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXII Legislatura del estado de México.

La entidad cuenta con una amplia infraestructura con miles de planteles educativos. El costo promedio de instalación de un sistema de captación pluvial puede estimarse en aproximadamente sesenta mil pesos por plantel (Foto: Especial).

En el pleno de la Legislatura mexiquense, la congresista señaló que la propuesta presentada es una solución estructural basada en evidencia técnica, viabilidad financiera y coherencia jurídica. Precisó que la captación de agua pluvial se presenta como una de las alternativas más viables, tanto por su eficiencia técnica como por su viabilidad económica y social. Estos sistemas, dijo, permiten reducir la presión sobre los acuíferos, disminuir el consumo de agua potable en usos no esenciales y mejorar la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos climáticos extremos.

En este sentido señaló, que la captación de agua pluvial no ha sido incorporada sistemáticamente en las políticas públicas del estado de México, en especial en la infraestructura educativa, que cuenta con miles de planteles distribuidos en todo el territorio estatal, lo que representa una gran oportunidad para implementar soluciones de captación pluvial a gran escala.

La iniciativa presentada por la diputada Alexia Dávila Sánchez y el coordinador parlamentario Pablo Fernández de Cevallos González, plantea que las escuelas dejen de ser únicamente espacios de consumo para convertirse en centros de resiliencia hídrica, capaces de captar, almacenar y reutilizar el agua de lluvia, al tiempo que fomentan una cultura de uso responsable del recurso desde la formación básica.

La viabilidad de dicha iniciativa se fortalece al analizar su impacto financiero, ya que basados en parámetros técnicos derivados de experiencias reales, el costo promedio de instalación de un sistema de captación pluvial puede estimarse en aproximadamente sesenta mil pesos por plantel.

Como parte de esta iniciativa se establece que el Ejecutivo del Estado deberá garantizar una asignación presupuestal anual progresiva, suficiente y etiquetada para la implementación del Programa Estatal de Infraestructura Hídrica Educativa, conforme a criterios de prioridad hídrica, vulnerabilidad social y cobertura territorial.

Además de establecer como meta estatal mínima la instalación de sistemas de captación de agua pluvial en al menos el cincuenta por ciento de los planteles educativos públicos del Estado en un plazo no mayor a cinco años, priorizando aquellos ubicados en zonas con mayor estrés hídrico o con deficiencias en el acceso al servicio de agua potable.

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