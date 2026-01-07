PAN reconoce diálogo legislativo, aunque enfrenta limitaciones por ser minoría

El diputado Pablo Fernández de Cevallos, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de México, reconoció que su bancada enfrenta complicaciones para que sus iniciativas sean aprobadas, debido a que se encuentran en minoría frente al grupo mayoritario en el Congreso local.

Pablo Fernández de Cevallos, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Foto: Alma Rodriguez).

“Nosotros somos una minoría legislativa y nos encontramos frente a la mayoría del sistema, entonces es muy complicado que nos quieran aceptar propuestas legislativas”, expresó.

Señaló que, aunque existe apertura y diálogo, el avance de las propuestas requiere negociación y acuerdos para que representen beneficios para la entidad.

“Sí hay apertura, ha habido diálogo y vamos caminando en el tema de aprobaciones legislativas”, añadió.

Entre las iniciativas que han sido avaladas, mencionó una propuesta impulsada junto con la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres sobre el principio de mínima intervención para menores en procesos judiciales. También recordó una reforma constitucional en materia de medio ambiente promovida por la diputada Alexia Dávila.

Asimismo, destacó una iniciativa presentada junto con el diputado Anuar Azar Figueroa para regular el acceso de menores a moteles y hoteles, con el objetivo de prevenir el turismo sexual infantil. En materia de salud, mencionó propuestas relacionadas con cirugías estéticas, derivadas de casos recientes que encendieron alertas a nivel nacional.

Otro avance importante fue la creación de la Comisión Especial de Innovación Digital, impulsada por el PAN, orientada a atender los retos actuales en materia de inteligencia artificial. Además, se aprobaron iniciativas relacionadas con el retorno de migrantes al estado de México.

No obstante, el legislador reconoció que varias propuestas relevantes no han prosperado, principalmente aquellas enfocadas en la protección de la vida y la integridad de las mujeres, luego de la despenalización del aborto.

“Somos un partido humanista, que la principal directriz o lineamiento es el salvaguardar la vida, de cualquier forma.”, concluyó.

Comentarios

comentarios