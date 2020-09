Pandemia por el Covid-19 repercutió de forma significativa en la parte emocional

La pandemia por el Covid-19, además de crisis laborales, económicas, familiares y sociales, repercutió de forma significativa en la parte emocional donde las personas han sido presas de ansiedad, angustia, desesperación y hasta la toma de decisiones de quitarse la vida.

Provoca cuarentena ansiedad, preocupación y nerviosismo (Foto: Especial).

Trastornos ocasionados por factores como la pérdida de empleo, la convivencia constate, la desesperación y aburrimiento, pero en otros, no se tiene una claridad del momento en que se detonan un trastorno emocional por la actitud de cada persona.

Hoy la canasta tiene que ser el acompañamiento psicológico, la asesoría mental, el equilibrio emocional, pues si bien que hay mejoras con la reactivación de la economía, los empleos y la posibilidad más cercana de una vacuna, el Covid-19, nos ha dejado secuelas.

Se distinguen tres etapas de la pandemia. La primera fue de desconcierto, continuó con la+ de estados de ansiedad y manifestaciones de preocupación. Luego, los contagios y la enfermedad derivó en luto.

En la etapa de ansiedad y angustia y desesperación e irritación, hubo periodos de obsesión por la limpieza y protección, y un síndrome de estrés generalizado hasta llegar a conductas y deseos inconscientes o conscientes de quitarse la vida.

Se ocupan sobre todo en las personas que ya están en dos sentidos, en aquellas con que padecen perdidas emocionales y familiares y también de empleo o inestabilidad económica.

Señaló que las Las ideas suicidas empiezan como algo ajeno a mi, la vida no vale nada, la idea numero dos es cuando me apropio de esa idea “mi vida no vale nada”. El tercer momento, es cuando empiezo a vislumbrar que septiembre será un buen mes para dejar la vida que no vale nada.

Y el cuarto momento es cuando la gente dice y con un método, “la vida no vale nada”.

Todas las personas debemos estar muy atentos a los comentarios, chistes bromas, que la gente cercana a nosotros haga, y que podamos detectar, no es broma, no es juego, no es una expresión simple, es una llamada de atención, un grito de auxilio y desesperación, en la cual se pude intervenir de forma oportuna.

Cuando sientas algún síntoma de euforia de ansiedad, desesperación, o sensación de que no vales nada o de prepotencia y violencia contra los que viven cerca de ti, esos son los indicadores.

