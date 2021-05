Para consolidar Break Dance debe existir trabajo vinculado entre instituciones y sector privado

Durante un especial virtual de Break Dance, en el que se habló de la historia de este baile, se detalló que ha cobrado importancia a nivel internacional hasta llegar a ser parte del calendario de competencias de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Comparte B-boy Lee su experiencia dentro de este baile (Foto: especial).

Juan Carlos Santana, presidente de la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva, detalló que esta especialidad surgió hace más de 50 años en Nueva York, pero que fue hasta la década de 1980 cuando se convirtió en un fenómeno internacional para que en 1990 se efectuaran las primeras competencias oficiales.

El responsable de la danza deportiva a nivel nacional indicó que fue en el 2014 cuando en la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, se tuvo la encomienda de incorporar otras disciplinas deportivas y fue así que se incluyó el Break Dance en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018 y ante la respuesta favorable, decidieron incluirlo en el calendario competitivo de la magna justa de París 2024.

Finalmente, el presidente de la Federación puntualizó que para que este deporte se consolide debe de existir un trabajo vinculado entre las instituciones y el sector privado, creando espacios donde las y los bailarines puedan practicarlo.

Por su parte, Alejandro “B-boy Lee” López, originario de Texcoco, reconoció la evolución que ha tenido este deporte desde que él inició su práctica y consideró que se ha hecho más incluyente con el paso de los años.

“El break dance para mí es una cultura en la que me he desarrollado durante 15 años, es mi vida, mi pasión, también me ha dado muchas cosas buenas, antes me dedicaba a ciertos cotorreos con los amigos y cuando lo conocí me discipliné y ésa es la satisfacción que tengo para enseñárselo a generaciones nuevas”, afirmó.

