Para el presidente de Codhem es prioridad brindar atención cercana y directa

Estar cerca de la gente nos permite escuchar y comprender sus problemas, además, de ese modo podemos fortalecer la calidad de los servicios que brindamos, aseguró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez, durante una supervisión de áreas y la jornada de atención que ofreció a algunas de las personas que se acercaron al organismo defensor.

Estén seguras y seguros que su voz es y será siempre una prioridad para mí y para las personas servidoras públicas que trabajan en el organismo, en todos los rincones de la entidad, asegura Víctor Delgado (Foto: Especial).



La CODHEM, aseguró Víctor Delgado, es una institución de puertas abiertas, integrada por servidoras y servidores públicos capacitados y comprometidos con ofrecer una atención cálida, profesional, cercana y oportuna, las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de acompañar, orientar y proteger los derechos humanos de quienes viven o transitan por la entidad.

En este contexto, el ombudsperson dijo a las personas que “estén seguras y seguros que escuchar su voz es y será siempre una prioridad para mí y para quienes trabajan en el organismo en todos los rincones de la entidad”, por lo que se continuará revisando y mejorando los procesos para ofrecer mejores servicios de información, asesoría jurídica, orientación e inicio de quejas.

Recordó a las y los usuarios que, para acercarse a la CODHEM, además de la atención presencial en el edificio sede, hay 10 Visitadurías Generales en Toluca, Atlacomulco, San Mateo Atenco, Tenango del Valle, Atlacomulco, Chalco, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Asimismo, el presidente de la CODHEM explicó que las personas pueden hacer el contacto inicial por teléfono, al 722 236 05 60 o en la línea gratuita 800 999 4000; a través de la página web oficial codhem.org.mx o por correo electrónico a: [email protected], así como por las redes sociales oficiales, donde podrán presentar quejas, recibir asesoría gratuita o, de ser el caso, medidas de protección a sus derechos humanos, los servicios se ofrecen las 24 horas a través de abogadas y abogados de guardia.

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