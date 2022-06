Para generar confianza en el Poder Judicial debe haber credibilidad

Con un 98.5% de impunidad como el sucede en México, generar confianza y credibilidad de la sociedad a quienes imparten y procuran justicia, es un desafío enorme, así lo afirmó Miguel Carbonell, abogado constitucionalista e investigador, al impartir una conferencia durante la presentación del Foro Itinerante “Una jueza y un juez en tu vida” presentado en el Centro Cultural Mexiquense.

Miguel Carbonell Sánchez (Foto: Manuel Luna).

“Esa generación de confianza tiene que pasar por una estrategia comunicativa de novedosa, lo primero que se debe hacer es que las personas te entiendan, que sepa qué haces, y en ese sentido, si bien es cierto que por ejemplo las sentencias del Poder Judicial de la Federación (PJF) son muy técnicas, son documentos muy largo, ahora se está optando por estar presentes en redes sociales, se está optando por este este Foro itinerante, (…) de alguna manera nos acerca a las personas mas jóvenes de la sociedad, pero también nos obliga a comunicar de otra manera , ya no es lo mismo como decirle: oíga pues lea usted la sentencia de 400 páginas y ahí entienda usted lo que pueda, sino que realmente hacemos un esfuerzo por comunicarnos”.

Sin embargo, la apuesta del Poder Judicial está basada en la tecnología, por lo que en las zonas donde no existe cobertura para llegar a través de las nuevas tecnologías, pareciera que hay una resignación por no llevar esta orientación: “Si no hay tecnología, (…) ¿Cómo llegamos comunicativamente?, si no se puede, pues no se puede”, aunque reconoció que lo que si ha encontrado en cualquier rincón del país, es una botella de plástico, lo que significaría que con voluntad, también puede llegar la orientación de un Poder Federal hasta estos lugares.

Finalmente, donde si existe la tecnología, el Poder Judicial Federal en 2021 recibió 264 mil demandas por vía digital y desahogo, más de un millón cien mil promociones, así como un millón 170 mil notificaciones que suponen un ahorro de tiempo, de gasolina, y medios humanos entre otros, para impartir justicia, algo que continúa creciendo y es alentador refirió el ponente.

Comentarios

comentarios