Para Martha Camacho el combate a la corrupción requiere resultados medibles

Al participar en la Octava Sesión Ordinaria Itinerante de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, realizada en Almoloya del Río, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura del Estado de México, afirmó que el combate a la corrupción debe traducirse en acciones concretas, procesos eficaces y resultados medibles.

En sesión de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción mexiquense, la legisladora Martha Camacho señaló que el combate a la corrupción requiere mecanismos efectivos y resultados medibles en favor de la ciudadanía (Foto: Especial).

Durante su intervención, la legisladora advirtió que la corrupción es uno de los problemas estructurales que por años frenaron el desarrollo de la entidad, al distorsionar la asignación de recursos, encarecer la obra pública, inhibir la inversión, deteriorar los servicios y debilitar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

En referencia al ámbito legislativo, la diputada enfatizó que las acciones del Congreso deben trascender la emisión de leyes para asegurar su cumplimiento efectivo en decisiones, procesos y resultados medibles, por lo que hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de control, la transparencia, la digitalización de trámites y los sistemas municipales anticorrupción.

La sesión fue encabezada por el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Víctor Romero Maldonado, y también asistieron Saray Benítez Espinoza, alcaldesa de Mexicatzingo; Alberto Gándara Ruiz Esparza, presidente del Comité de Participación Ciudadana; Edna Talavera Mercado, alcaldesa de Rayón; Sarita Arellano Hernández, alcaldesa de Capulhuac; y Alejandra Castro Nava, alcaldesa de San Antonio La Isla.

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