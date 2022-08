Paratleta Ricardo Robles enfrenta retos relacionados con lesiones

A pesar de que en el pasado Grand Prix de Paratletismo “Monterrey 2022”, el lanzador mexiquense Ricardo Robles se alzó con la medalla de oro, en la prueba de lanzamiento de disco, el atleta aseguró que no está conforme, pero entiende que esto es producto de una lesión que padece.

Gana paratleta medalla de oro en Grand Prix de Paratletismo “Monterrey 2022” (Foto: Especial).

“Soy una persona que me exijo, entonces creo que no me fue nada bien, aunque logré ganar la presea de oro, en lo particular traigo problemas cervicales; he tenido disminución en la fuerza de la mano izquierda”, declaró el deportista paralímpico.

“Gracias a un médico que me está tratando he mejorado, no al 100 por ciento; hice una marca de 35.92, quedando por debajo de la del año pasado que fue de 36.39”, puntualizó Ricardo Robles.

Acerca de la situación por la que atraviesa, el lanzador detalló que debe de tener mucho cuidado para superar sus lesiones.

“Las lesiones no son malas, un atleta de alto rendimiento está sometido a diferentes lesiones, por las cargas de trabajo que son bastante fuertes. El problema es que fue un pinzamiento cervical”, dijo.

Ricardo Robles señaló que esta situación provoca que pierda fuerza, pero aseguró que es una persona de retos y que se prepara para superarlos y encarar futuras competencias.

Finalmente, comentó que para el siguiente año pretende participar en el Campeonato Mundial del IPC, evento en el que no se ha presentado, pero su principal objetivo es encaminarse a los Juegos Paralímpicos París 2024 y así cumplir con una segunda cita en la magna justa.

