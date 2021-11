Pareja de alpinistas mexiquenses buscan escalar las cumbres más altas del mundo

El sueño de alcanzar las 14 cumbres más altas del mundo continúa para una pareja en ascenso, integrada por los mexiquenses Badia Bonilla y Mauricio López, matrimonio que tiene como objetivo lograr juntos esta hazaña.

Superan adversidades para continuar escalando y alcanzar su sueño de subir las 14 montañas más altas (Foto: Especial).

Este año lograron concretar el décimo ascenso en su lista, al alcanzar la punta de Annapurna, en el Himalaya, cima que en el 2012 se les había negado al enfrentar una serie de avalanchas, postergando su ascenso hasta superar la fuerte experiencia.

“Este año regresamos, siempre hemos dicho que tus sueños sean más altos que tus miedos y lo pusimos en práctica, tuvimos la fortuna de que, con nuestro trabajo y el buen clima, logramos pasar la zona de avalanchas y lograr la cumbre en dos intentos”, declaró Badia.

Además de enfrentarse a las adversidades que implica escalar una montaña, lo lograron en medio de la pandemia, el 16 de abril, en un tiempo relativamente corto que los hizo pensar que podían acceder a otra de las puntas que están en su lista: el Dhaulagiri, y fue en este intento cuando se enfrentaron a otro gran reto en su carrera deportiva, ya que en el campamento base se contagiaron de COVID-19.

“Veo esta expedición con tres cosas importantes, la primera es que decidimos regresar a una montaña que no podíamos, porque haber vivido la avalancha que nos cubrió nos daba miedo, incluso una vez hablando con Badia le dije “que tal si lo dejamos en 13”, lo pospusimos durante nueve años.

“La segunda fue pensar que nos podía tocar otra avalancha y la tercera fue que nos podía tocar en tiempos de COVID-19”, explicó Mauricio.

La pareja aseguró que se preparó a conciencia para encarar las adversidades a las que se enfrentarían, por eso compraron los seguros necesarios, que fueron parte fundamental para su recuperación y estadía en Nepal, durante esta etapa de contingencia.

Badia y Mauricio retornaron a México en el mes de junio, con secuelas de COVID-19, pero poco a poco se han ido recuperando, por lo que ya retornaron a la actividad física en la montaña.

Actualmente, los alpinistas se preparan con la mentalidad de enfrentar otro ascenso y valoran si será en primavera o verano.

“En primavera iríamos a Kanchenjunga, tercera montaña más alta del mundo; o K2, que es la segunda más alta, es para lo que nos estamos preparando”, declararon.

Para alcanzar su objetivo esta mancuerna aún tiene por escalar cinco montañas, tres en Pakistán y dos en Nepal y, aunque la preparación física y el ánimo están a la orden del día, esperan reunir el capital necesario para encarar los ascensos.

Por lo anterior, el objetivo es alcanzar su sueño en los siguientes cinco años, programando una montaña por año, “pero en nosotros no queda, la verdad es que hemos apostado todo por todo, hemos renunciado a otros beneficios que la vida te da, en mi caso la maternidad.

“Siempre apoyé a Mauricio y me encantó ver todo desde arriba y me quedé en ese nivel y no me arrepiento, estoy muy contenta con mis “montañijas” y no hay fecha, nosotros no vamos por un récord mundial, nosotros no vamos por rutas diferentes ni haciendo nada fuera de lo normal, porque somos dos y hemos sido empáticos con nuestros aciertos y reveses”, afirmó Badia.

Finalmente, la montañista resaltó que Mauricio es el montañista más longevo escalando, con 64 años de edad continúa en activo, en su mejor forma, además haciéndolo de manera diferente, ya que los ascensos los hacen en pareja, algo que complica en muchas ocasiones su misión.

