Paro de transporte en el Valle de Toluca afectará a un millón de usuarios

El Valle de Toluca enfrentará un paro del transporte público este lunes 1 de septiembre, lo que afectará a un estimado de un millón de usuarios. La medida es impulsada por 33 empresas transportistas de la región, debido a la negativa del gobierno estatal de autorizar un aumento en la tarifa del pasaje de $12 a $16 pesos.

López Nava precisó que los transportistas del Valle de México y la zona oriente, que incluye municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl, no se unirán al paro (Foto: Especial).

Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo en el Estado de México (Canapat), explicó que la propuesta de los transportistas se debe a la situación financiera que atraviesan, por lo que consideró que con base a sus estimaciones la tarifa real debería ser entre $22 y $24 pesos.

Según López Nava, la situación va más allá del aumento de tarifa. El delegado de la Canapat afirmó que el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, no ha atendido a los transportistas para discutir la reestructuración del servicio ni para abordar la competencia desleal del transporte ilegal.

El paro de autobuses podría incluir bloqueos en diferentes puntos de la región, aunque la decisión final depende de cada empresa. Las afectaciones se sentirán en municipios como Toluca, Metepec, Tenango del Valle, Lerma, San Mateo Atenco, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Mexicaltzingo, San Antonio la Isla y Tenancingo.

