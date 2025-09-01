Paro total del transporte público en el Valle de Toluca este 1 de septiembre

El sector de transporte público confirmó su participación en el paro total de transporte programado para este lunes 1 de septiembre a partir de las 4:30 de la mañana.

En el caso del Valle de Toluca se tiene prevista la participación de 30 empresas de transporte público y más de 1 800 unidades detenidas (Foto: Especial).

Odilón López, presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo en el Estado de México, señaló que se trata de una reacción a la falta de interlocución que se ha tenido con las autoridades en materia de Movilidad y no sólo a la negativa para aprobar un incremento en el costo de la trabaja de transporte público.

Señaló que de manera constante han tenido cancelación y reprogramación de reuniones agendadas con el sector de transporte, por lo cual esto es un llamado urgente a la atención de una problemática en materia de Movilidad en prácticamente todo el Estado De México.

Paro de transporte en el Valle de Toluca afectará puntos clave de la ciudad

Entre los puntos que tendrán bloqueos, están las intersecciones de Tollocan y Pilares, el crucero de Tres Caminos, la avenida López Portillo y Alfredo del Mazo, la zona de Ciudad Universitaria, y Vicente Guerrero, Tollocan a la altura del paseo Colón, Jesús Carranza, Pino Suárez, Díaz Mirón, así como la zona de la Maquinita y el primer cuadro de la Capital Mexiquense.

López Nava consideró que este es un paro que representa la desesperación que hay del transporte en el Valle de Toluca, el cual no ha sido respetado ni atendido por la autoridad, por lo que se exigirá que se termine con el tema de transporte irregular, así como un modelo de renovación de las unidades que permite mejorar la calidad del servicio que actualmente se da a la población.

Comentarios

comentarios