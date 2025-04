Paros técnicos y reevaluación de proyectos impactan producción industrial

El sector industrial a nivel Nacional vislumbra un panorama de alta incertidumbre que provoca la detención de inversiones y proyectos durante los próximos meses relacionados con diversos sectores entre los que destacan el aluminio, acero y el sector automotriz.

José Luis Urrutia, Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación en el Estado de México. (Foto: Rebeca Morales).

José Luis Urrutia, Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación en el Estado de México señaló que al momento no se tiene conocimiento de despidos masivos, pero sí de una serie de paros técnicos que están relacionados con la escasa información que se tiene sobre la demanda de productos y servicios que se podría tener en los siguientes meses, de tal suerte que se ha reducido el índice de producción, y por lo tanto la necesidad de horas laborables

“Hay empresas que están reevaluando proyectos, es decir, analizando la viabilidad de las inversiones ya que la demanda no va a ser la que se pronosticaba desde el año pasado hay empresas que están evaluando si necesitan la misma cantidad de personal, dentro de sus filas, es una situación bastante compleja”

En la mayor parte de los casos, las empresas están echando mano de sus inventarios, en tanto se puede definir el sobre costo que trae consigo el pago de aranceles y se establece quien asume dicho gasto adicional, en muchos de los casos, se tiene mercancía detenida en la frontera en tanto se toman decisiones al respecto.

Refirió que esto no solamente tiene que ver con la operación como tal de las industrias, sino también con una serie de servicios, materias primas, e incluso para contratación de personal, por lo que se hace indispensable conocer si las medidas arancelarias tendrán impacto sólo en el corto plazo, o estas podrían alargarse por un tiempo mayor.

Para el sector industrial, en particular, la situación no es sencilla, ya que señaló la mano de obra, calificada y de alta especialización con la que se trabaja es complicada de conseguir, por lo que las empresas están echando mano de toda su creatividad, para no generar despidos, y mantener sus plantillas, como al momento, ya sea con descansos, escalonados o con otro tipo de actividades que permiten mantener al equipo

