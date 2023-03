Parquímetros digitales en Toluca es un tema sin transparencia: Mónica Álvarez

De acuerdo con la diputada falta transparencia en el tema de los parquímetros digitales instalados en la ciudad de Toluca, lo cual ha causado molestia entre los habitantes, principalmente en la Colonia Universidad.

Mónica Álvarez dijo haber atendido y escuchado a la ciudadanía inconforme; además de solicitar una mesa de diálogo con la administración municipal, la cual no ha sido atendida (Foto: Manuel Luna)

“No es transparente, ese es el tema no que no hubo comunicación, no hubo conocimiento de la población y de los habitantes de Toluca de que iba a haber parquímetros, y luego no sé si ustedes ya hicieron uso de la plataforma, no es transparente, no hay transparencia, no hay veracidad; yo acabo de ser usuaria (…)y resulta que tenías que utilizar el parquímetro, ni siquiera había un letrero claro, no hay información, etcétera, traté de ingresar a la plataforma, no pude, no es ni siquiera amigable para los ciudadanos”

Detalló que no hay un seguimiento real del gobierno a las inquietud de los ciudadanos que no están de acuerdo porque falta transparencia; refirió que las cosas no se imponen, pues para solucionar una problemática de la ciudad referente a ordenarla, se deben generar condiciones del buen vivir y convivir, y para ello, debe haber consenso y soluciones integrales.

“Ha habido reclamos y además una exigencia ciudadana a la administración municipal actual, pidiendo que se explique y que además se atienda el caso, y ha sido nulo, entonces yo creo que así no se puede trabajar”.

La diputada cuestionó la colocación de parquímetros, en una ciudad donde hay deficiencias y problemáticas más importante como la falta de agua, feminicidios, desaparición forzada y secuestro que deben ser atendidas; pero si no hay comunicación y no hay información, lo único que se generará, es descontento en la población.

Finalmente, cuestionó al presidente municipal de Toluca sobre sí ¿solo gobierna para los partidos o los que tendemos a ser de cierta ideología; “cuando tú gobiernas un municipio gobiernas para cualquier color, para cualquier religión, para cualquier ideología”, por lo que pidió apertura y dar la cara sin lavarse las manos.

