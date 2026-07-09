Participa en el 2º Congreso Internacional de Educación del Edomex

Para fortalecer la formación continua de la comunidad educativa y consolidar los principios de la Nueva Escuela Mexicana, el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), convoca a docentes de todos los tipos y niveles educativos, investigadoras e investigadores, estudiantes y personas interesadas a participar en el Segundo Congreso Internacional de Educación Estado de México.

El encuentro se realizará del 19 al 21 de agosto de 2026 en modalidad presencial y en línea, con sedes en Jilotepec, Atlautla, Ixtapan de la Sal y Huixquilucan. Docentes, investigadores, estudiantes y personas interesadas pueden inscribirse (Foto: Especial).

El Congreso se llevará a cabo del 19 al 21 de agosto de 2026, bajo el lema “La Nueva Escuela Mexicana en Acción: hacia una Comunidad Educativa Humanista y Pluriversal”; se realizará en modalidad virtual y presencial, con sedes en Jilotepec, Atlautla, Ixtapan de la Sal y Huixquilucan, donde se desarrollarán conferencias magistrales, mesas de trabajo, talleres, paneles y actividades artísticas que favorecerán el intercambio de conocimientos y experiencias entre la comunidad educativa.

Las y los interesados podrán participar como ponentes, al presentar trabajos relacionados con alguno de los cinco ejes temáticos del Congreso: educación humanista y pluriversal; prácticas docentes innovadoras desde la Nueva Escuela Mexicana; inclusión, interculturalidad y reducción de desigualdades; innovación educativa, tecnología y pluriversalidad; así como comunidad, liderazgo pedagógico y transformación educativa. Las ponencias deberán entregarse en formato PDF, con una extensión máxima de seis cuartillas y una exposición de hasta diez minutos.

La recepción de proyectos para ponencias permanecerá abierta hasta el próximo 30 de julio; la dictaminación se realizará del 31 de julio al 9 de agosto; los resultados se publicarán el 10 de agosto, mientras que el programa por sedes estará disponible el 15 de agosto. Las constancias digitales para ponentes y asistentes se entregarán del 1 al 4 de septiembre de 2026.

Tanto el registro para ponentes como para asistentes (sujeto al cupo disponible en cada sede) se realiza de manera gratuita a través del sitio oficial: https://cie.edugem.gob.mx/.

El gobierno del estado de México invita a toda la comunidad educativa y a la sociedad interesada a sumarse a este encuentro internacional que busca impulsar el diálogo académico, compartir experiencias innovadoras y fortalecer una educación transformadora, humanista y con sentido social para beneficio de las y los mexiquenses.

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