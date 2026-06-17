Participa en el Certamen de Investigación y Ensayo Político del IEEM, desde cualquier parte del país

La fecha límite para participar en la XXIX edición del Certamen de Investigación y Ensayo Político del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se acerca. Por ello, el Instituto atentamente invita a estudiantes, personas investigadoras, especialistas y ciudadanía interesada de cualquier parte del país para sumarse a esta iniciativa que promueve el análisis y la reflexión sobre los desafíos político-electorales del país.

Las personas concursantes ganadoras de alguno de los tres primeros lugares de cada categoría recibirán un premio económico (Foto: Especial).

La recepción de trabajos se realiza de manera electrónica a través del Sistema del Certamen: https://gestion.ieem.org.mx/certamen/public, lo que permite a las y los participantes efectuar su registro y enviar sus propuestas sin necesidad de acudir de forma presencial. No obstante, la recepción de trabajos estará disponible hasta el 3 de julio de 2026, a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

Es importante destacar que las personas participantes que se encuentren en entidades con un huso horario diferente al del centro de México, deberán considerar esta variación al momento de realizar su registro y envío, para evitar que su participación quede fuera del plazo establecido.

El Certamen considera tres categorías de participación: tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político, con el propósito de reunir aportaciones desde distintos niveles académicos y enfoques disciplinarios. Las propuestas deberán abordar temas político-electorales de actualidad e interés público, como integridad electoral, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, inclusión, representación política e innovación en la resolución de conflictos.

En cuanto al proceso de revisión documental, este también se realizará en línea. En caso de que existan observaciones o archivos incompletos, las personas participantes contarán con un plazo no mayor a 24 horas, a partir de la notificación, para subsanar la información requerida.

Para garantizar una evaluación objetiva e imparcial, los trabajos serán dictaminados mediante el sistema de doble ciego, en el que la identidad de las personas autoras y de quienes evalúan permanece reservada, por lo que deberán presentarse bajo un seudónimo.

Finalmente, los resultados del XXIX Certamen de Investigación y Ensayo Político se publicarán el 13 de noviembre de 2026 en el sitio oficial del IEEM y a través de las redes sociales institucionales.

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