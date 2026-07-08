Participa en el Curso Virtual de Lengua de Señas Mexicana gratuito que oferta el GEM

Con el objetivo fortalecer la inclusión y la participación de personas con discapacidad auditiva, el gobierno estatal, a través del Instituto Mexiquense para la Discapacidad (IMEDIS), invita a personas de 12 años en adelante a participar en el Curso de Lengua de Señas Mexicana gratuito, que se impartirá de forma virtual durante los meses de julio y agosto del presente año.

Se desarrollará en nivel Básico a partir del 31 de julio, así como el Intermedio 1 que inicia el 1 de agosto, con una duración de dos meses (Foto: Especial).

Con esta actividad, se promueve el desarrollo de habilidades comunicativas que favorecen la interacción efectiva entre personas sordas y oyentes, con lo que se busca fortalecer una cultura de respeto, equidad y accesibilidad, al eliminar barreras de comunicación y ejercer así los derechos de quienes padecen una discapacidad auditiva.

El curso comprende los niveles Básico e Intermedio 1, los cuales iniciarán el próximo 31 de julio y 6 de agosto, respectivamente, y tendrán una duración de dos meses. El primero se impartirá los martes y viernes, mientras que el segundo, los jueves, ambos a las 16:00 horas.

Para el registro, las y los interesados deberán ingresar a la plataforma “CAPIMEDIS” en el enlace: https://ddsisem.edomex.gob.mx:65443/capimedis/course/index.php y registrar un usuario, así como una contraseña y con ello generar su perfil.

Una vez dentro, deberán elegir dos cursos de la gama que se desplegará; al culminar, la plataforma emitirá dos constancias digitales y, una vez descargadas, es necesario remitirlas al correo: [email protected].

Al final, deberán enviar su correo electrónico, las dos constancias y esperar instrucciones para el inicio del Curso.

Al concluir cada nivel de la capacitación en Lengua de Señas Mexicana deberán realizar una evaluación para acreditar los conocimientos y habilidades adquiridos a fin de recibir la constancia que acredita la conclusión satisfactoria del nivel correspondiente.

Cabe destacar que el curso será impartido por Juan Carlos Rogel Rojas, intérprete con 10 años de experiencia en el tema y la enseñanza, quien mantiene una colaboración estrecha con la comunidad sorda y ha participado de manera activa en iniciativas enfocadas a fortalecer la inclusión.

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