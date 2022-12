Participa en la 5ª Colecta de Juguetes de la CEAVEM

CONVOCA CEAVEM A PARTICIPAR EN LA QUINTA COLECTA DE JUGUETES

•.

•Deben ser juguetes nuevos, que no usen baterías y que no inciten a la violencia.

En víspera de los festejos decembrinos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), inició la Quinta Colecta de Juguetes para niñas, niños y adolescentes, con un llamado a la población mexiquense para donar un juguete nuevo y dibujar miles de sonrisas.

Invita la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México Carolina Alanís a servidores públicos, cámaras empresariales y sociedad civil a participar en la Quinta Colecta de Juguetes (Foto: Especial).

La titular de la CEAVEM Carolina Alanís destacó que entregar juguetes nuevos a usuarios de la dependencia, permitirá llevar un mensaje de amor y esperanza a las infancias víctimas indirectas de los delitos de feminicidio y desaparición.

“Hoy todos como mexiquenses tenemos la gran oportunidad de ayudar, hagámoslo de forma sencilla, pero hagámoslo de manera contundente regalando un juguete, para las niñas, niños y adolescentes. Es una muy buena oportunidad para que la sociedad en general empiece a crear conciencia dentro de su familia de lo importante que es ser empáticos con otros seres humanos”, externó Carolina Alanís.

Las personas servidoras públicas de la CEAVEM hacen un llamado a la bondad y la empatía, al tiempo que informaron que la recepción de donativos está abierta desde el 30 de noviembre y hasta el próximo 20 de diciembre.

La comunidad podrá donar juguetes de edades de preescolar hasta los utilizados por menores de 18 años.

“Estamos pidiendo que sean juguetes nuevos, no necesariamente tienen que ser juguetes caros, pero sí juguetes nuevos que no tengan pilas, eso es muy importante, y sobre todo que finalmente no lleven a la violencia, que no lleven una cuestión bélica. Ahora quiero compartirles que normalmente la gente piensa mucho en los niños chiquitos, pero también tenemos adolescentes, de tal manera que también pueden donar juegos de mesa”, precisó.

Las donaciones serán recibidas de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas en tres sedes: oficinas centrales de la CEAVEM, en Paseo de los Cisnes número 49 Colonia La Asunción, en Metepec; Juan Aldama número 1321, Colonia Universidad, en Toluca y en calle Palma número 24, La Mora, en Ecatepec.

