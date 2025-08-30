Participan decenas de jóvenes en programa Trazos  y formas de la ciudad

Durante cuatro días, decenas de jóvenes participaron en el programa Trazos y formas de la ciudad, que el gobierno municipal ofreció como una alternativa de recreación diferente y enriquecedora, al tiempo de brindarles espacios para mostrar su talento.

Estas actividades forman parte de la política pública permanente que busca inspirar a las juventudes a seguir cimentando sus sueños con esfuerzo y constancia (Foto: Especial).

En la inauguración de la exposición Alter Ego: El jardín de las criaturas, el alcalde Ricardo Moreno reafirmó su compromiso de impulsar las expresiones culturales y artísticas para promover el desarrollo personal y social de este sector, al tiempo de cumplir también el objetivo de alejarlos de conductas antisociales.

Asimismo, reconoció la cosmovisión expresada en las 16 obras expuestas en el patio central de Palacio Municipal, donde reiteró que el Ayuntamiento es un espacio abierto para recibir a todas y todos, pues se busca rescatar a Toluca entre todos, ponerla guapa y trabajar en equipo por lo que, aseguró a las y los jóvenes: “ustedes son el alma de la transformación”.

Por su parte, la titular de la Dirección General de Bienestar, Rocío Merlos, explicó que estas actividades realizadas en el Mes de la Juventud, se dividieron en la exhibición de Artoys, con bellas esculturas que demuestran el talento toluqueño; el aniversario del Crew 623, donde los jóvenes hicieron arte con grafiti, encabezados por Daniel “Sensetl”, en San Pablo Autopan, para terminar con esta exposición de arte urbano Alter Ego.

En su intervención, el director de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social, Alexis Garciarivas, señaló que la presente administración está enfocada en la conquista del espacio público y, gracias a la apertura que ha dado el presidente Municipal, las y los jóvenes tienen espacios de expresión, que a su vez fortalecen la convivencia social, para que, de nuevo, nos podamos reconocer como vecinas y vecinos.

