Partido México vs. Corea tendrá despliegue de seguridad en Fan Fest de Toluca

A parir de las 15:00 horas, el gobierno municipal de Toluca implementará un operativo especial de seguridad y movilidad con la participación de 600 policías y agentes de sustentabilidad vial, con motivo del segundo encuentro de la Selección Mexicana que será transmitido en el Fan Fest instalado en la Plaza de los Mártires.

Impulsan Delfina Gómez y Ricardo Moreno iniciativa «Estadio de México» en la Plaza de los Mártires (Foto: Especial).

El dispositivo contempla acciones de vigilancia preventiva, patrullajes, control de accesos, monitoreo permanente y apoyo vial en las principales vialidades del centro de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden antes, durante y después del encuentro.

Por instrucción del presidente municipal, Ricardo Moreno, y en estrecha coordinación con la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la estrategia busca brindar condiciones óptimas para que los aficionados disfruten del evento en un ambiente estrictamente familiar, seguro y de sana convivencia.

Durante la primera transmisión del Fan Fest, cientos de personas acudieron a la Plaza de los Mártires para apoyar a la Selección Mexicana y participar en actividades recreativas y deportivas organizadas por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca como parte de la iniciativa “Estadio de México: Destino Futbolero”, impulsada de manera coordinada por el gobierno estatal y municipal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la afición a disfrutar la jornada con responsabilidad y respeto, privilegiando la convivencia pacífica y el espíritu deportivo que caracteriza a la afición toluqueña.

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